Универсальное пособие для семей с низкими доходами: кому положено и когда выплатят

Новое пособие объединит ряд действующих выплат, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новое пособие объединит ряд действующих выплат, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Как рассказал Мишустин, новое пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

- Государство обеспечит единую, комплексную, адресную поддержку - с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитывается порядка 10 млн. детей, - рассказал Мишустин.

При этом премьер не уточнил размер пособия, а также, как именно оно будет исчисляться. Мишустин напомнил, что сейчас оказавшиеся в трудной финансовой ситуации родители, беременные женщины, могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от индивидуального материального положения и возраста ребенка.

Чтобы оформить универсальное пособие, нужно будет подать лишь одно заявление. Собирать дополнительные справки не потребуется. Подать заявление можно будет как через портал госуслуг, так и лично - через МФЦ либо Фонд пенсионного и социального страхования.

Главным вопросом на заседании правительства был проект федерального бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку, в который сейчас вносятся последние коррективы. Как сообщил Мишустин, бюджет в ближайшие три года будет дефицитным. При этом все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены. Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования. Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета будет минимальным.

По словам Мишустина, при подготовке бюджета правительство учитывало все возможные риски, включая ужесточение санкций.

Объем поступлений в бюджет в 2023 году составит свыше 26 трлн.руб. Это меньше, чем в нынешнем году, но при этом значительно больше, чем в 2021 году, когда на экономику повлияла пандемия. Подготовленный правительством проект бюджета предполагает переход к росту экономики в 2024 году на уровне 2%.

Мишустин также рассказал, что в бюджете предусмотрено увеличение на 10% расходов на бесплатную медицину (в рамках системы ОМС).

- Увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник. Вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках. Заложены значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации и проведение программ реабилитации, - отметил Мишустин.

Премьер также рассказал, что кабмин рассмотрит вопрос о выделении средств на проведение частичной мобилизации. Своему заму Дмитрию Чернышенко Мишустин поручил организовать информирование населения по вопросам мобилизации с помощью портала «Объясняем.рф».

- Чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы, - отметил Мишустин.