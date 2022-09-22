В эфире Первого канала разыграют 100 миллионов рублей

Премьера шоу «Мечтал­лион. Национальная Лотерея» пройдёт 1 октября Фото: Shutterstock

Актер и юморист Дмитрий Хрусталев стал ведущим нового шоу «Мечталлион. Национальная Лотерея». Известный шоумен разыграет в эфире Первого канала 100 миллионов рублей. Премьера телепроекта состоится 1 октября.

«Розыгрыши «Мечталлион. Национальная Лотерея» – это элемент социальной жизни общества. И мы рады, что аудитория «Мечталлион» будет встречаться именно на Первом канале – каждую неделю. Уверен, что каждый тираж будет ярким событием», - отметил директор Коммерческой дирекции Первого канала Петр Шепин.

По словам организаторов шоу, участники лотереи и зрители смогут наглядно убедиться в прозрачности и честности всех выигрышей. Деньги будут разыгрывать с применением сертифицированного лототрона.

«Трансляция на Первом канале позволит миллионам жителям нашей огромной страны увидеть тиражи нашей флагманской лотереи «Мечталлион». Наше шоу - это не только возможность интересно провести время в кругу семьи или друзей, но также праздник для тех, кто готов испытать свою удачу и сделать шаг к мечте. Уже в тираже 1 октября мы отдадим первые 100 миллионов рублей», - рассказал генеральный директор «Национальной Лотереи» Михаил Волков.

Билеты для участия в розыгрыше «Мечталлион» можно купить на сайте nloto.ru или через мобильное приложение «Национальной Лотереи». Билеты также продаются в отделениях «Почты России», в супермаркетах «Магнит» и в магазинах «Красное и Белое».

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Розыгрыши лотереи «Мечталлион» будут проходить еженедельно.

Сведения об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения доступны на www.nloto.ru или по телефону 8 800 333-7-333.