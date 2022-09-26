Плазменная капуста

Ученым удалось повысить урожайность с помощью физического воздействия на воду плазмой. Фото: Shutterstock

Результаты исследования опубликованы в разделе Scientific Reports журнала Nature. Об этом сообщает телеграм-канал «Сверхвысокие технологии».

Для роста всех живых существ требуется синтез белков, в состав которых входят атомы азота. Напрямую из воздуха растения азот усваивать не в состоянии, им в этом помогают специальные бактерии, живущие в симбиозе с бобовыми. Именно для насыщения почвы азотом земледельцы уже сотни лет переводили поля под бобовые культуры (часто клевер). Однако, если вам жалко времени, а результат хочется получить быстрее, химическая промышленность создала простой и быстрый выход – нитратные (азотистые) удобрения.

Есть только одна проблема – нитраты вредны для людей, обладая канцерогенным эффектом. Конечно, можно подождать, пока растения полностью усвоят химические удобрения из почвы и превратят их в белки. Потом можно тщательно отмыть овощи от остатков химии на поверхности. Таким образом, количество вредных веществ, которое будет получено в пищу, снизится. Формально существует целый ряд норм по содержанию различных химических веществ в нашей пище. Однако полного доверия к фруктам и овощам, прибывшим неизвестно откуда и неизвестно как проверенных, все равно нет. И вот тут на сцену выходит плазма – газ, разогретый до состояния, при котором все молекулы в его составе распадаются до элементарных частиц. Поток плазмы является мощнейшим физическим воздействием, способным менять свойства мишени на длительный срок.

Обработка воды электрическим разрядом плазмы создает целый ряд химически активных веществ. Тут и перекись, и водород, но что самое главное – радикалы азота. С химической точки зрения большой разницы между нитратами и такой плазменной водой не очень много. Однако после такой обработки не требуется делать в почве запас химии. Становится очень легко подобрать минимальный уровень азота, который должен содержаться в воде для полива.

Группа исследователей из Румынии занималась изучением и подбором наиболее эффективных условий проращивания на примере салата латук. Для этого семена и ростки обрабатывали активированной плазмой водой с двумя разными концентрациями азота. Положительные эффекты были обнаружены по целому ряду параметров: длине молодых побегов, массе корней, длине и ширине листьев, сухой массе и так далее. Другими словами, все эффекты стало возможно заменить активацией воды. Тех, кто волнуется по поводу содержания нитратов в таких растениях, могу успокоить: ученые проверили и это. Уровень нитратов и нитритов в листьях растений колебался на том же уровне, что и в контроле (растения, проращиваемые без удобрений). Более того, если подобрать конкретные даты сбора овощей, можно было даже добиться снижения количества химии по сравнению с вариантом проращивания без каких-либо удобрений.

В общем, физическое воздействие на воду плазмой открывает ученым и аграриям новые подходы к тому, как накормить постоянно растущее население Земли. А пока исследователи занимаются наладкой этого процесса, не забывайте, что нет ничего лучше овощей, выращенных самим. Так что по возможности не забрасывайте ваши дачи.