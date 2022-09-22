Смотрят не на звание, а на специальность и опыт: Генштаб России разъяснил вопросы о частичной мобилизации

Приоритетным критерием является не звание, а военно-учетная специальность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО ПРИЗОВУТ

Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие до 55 лет. Приоритетным критерием является не звание, а военно-учетная специальность. В первую очередь это:

- Стрелки,

- танкисты,

- артиллеристы,

- водители,

- механики-водители

Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта

ЖЕНЩИНЫ ТОЖЕ?

Не исключено, но маловероятно. Есть такие должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующей военно-учетной специальностью. Как правило это медики. Но потребность в таких специалистах сейчас минимальная.

А ПЕНСИОНЕРЫ?

Если военный пенсионер находится в отставке (ему больше 65 лет или по состоянию здоровья), он не подлежит призыву по мобилизации.

ТЕХ, КТО ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете - не подлежит призыву. Но те, кто уехал ненадолго (отпуск, командировка) и стоит на воинском учете у себя в районе на учете - могут быть призваны.

СКОЛЬКО НАБИРАЮТ

Как объявил Министр обороны - 300 тысяч человек. Это количество определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Но никаких квот нет. У каждого региона свое задание по мобилизации, которое выстраивается с учетом имеющегося мобилизационного резерва.

КОГО ОСВОБОДЯТ

— забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности)

— признанных временно не годными по состоянию здоровья

— занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы

— имеющих на иждивении 4 детей в возрасте до 16 лет

— Те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ

Мобилизованные граждане будут приравняны в статусе с военнослужащими по контракту. То есть они получат все те же выплаты и льготы, которые есть у кадровых военных: ежемесячное денежное довольствие в соответствии с окладами по званию и должности, надбавки и стразовые выплаты. Деньги будут начисляться на персональный счет военнослужащего, которые он уже по желанию сможет переводить членам семьи.

КСТАТИ

Более 10 тысяч запасников самостоятельно, не дожидаясь повестки, прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации.

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