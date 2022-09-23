Анекдоты: Шампанское думает, что жизнь - сплошные праздники. И только водка знает, что такое жизнь

Жить надо так, чтобы твои цитаты разобрали на мемасики с твоими фото, а не с фото твоего кота!

* * *

В магазине покупатель спрашивает продавца:

- Скажите, а почему этот сок называется «Депрессивным»?

- Потому что в нем ягоды подавленные.

* * *

- А я вот слышал, что в Москве открыли спецшколы для детей элиты...

- Да, да, там всего три класса: первый, бизнес и эконом для лохов...

* * *

- Вернулся к жене.

- С чего вдруг?

- Не могу смотреть, как она живет в свое удовольствие!

* * *

Опять жду ребенка.

Только теперь из ночного клуба.

* * *

Неуместно употребленная шутка «А у вас не слипнется?» лишила директора сахарного завода крупной сделки.

* * *

Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограммов, круто воодушевляют.

Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.

* * *

Выйдя замуж, женщины становятся настолько чуткими, что слышат, как упали деньги на карточку мужа.

* * *

Характер у меня замечательный, только нервы у всех какие-то слабые…

* * *

Две коровы разговаривают:

- Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть...

- Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо смеяться будет.

* * *

- Кать, а тебе читали родители на ночь сказки?

- Папа читал всегда. Через полчаса чтения я шла к маме со словами «Он заснул, забирай!».

* * *

- Милый, давай поженимся.

- Но я не хочу жениться, я хочу есть.

- Вот на свадьбе и поешь.

* * *

А помните, до изобретения интернета мы думали, что причина тупости - недостаток информации? Так вот, мы ошибались!

* * *

- Все твои методы воспитания, папа, ведут в тупик...

- Не в тупик, сын, а в угол.

* * *

Какая разница между дураком и гением?

- Возможности гения не безграничны.

* * *

- Девушка, вы же пьяны за рулем. Тестироване на алкоголь проходить будем?

- А давайте! Какой алкоголь тестировать будем?

* * *

К венерологу не пойду. Не верю я во всю эту астрологическую ахинею!

* * *

- А я жену себе не искал. Она меня сама нашла в 2000-м. В соседнем городе.

- Эх ты, чучело. Нормально надо прятаться, а не в соседних городах.

* * *

- Я не просто учусь на своих ошибках... Я еще и постоянно повторяю пройденный материал!