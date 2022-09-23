Анекдоты: Шампанское думает, что жизнь - сплошные праздники. И только водка знает, что такое жизнь

Жить надо так, чтобы твои цитаты разобрали на мемасики с твоими фото, а не с фото твоего кота!
* * *
В магазине покупатель спрашивает продавца:
- Скажите, а почему этот сок называется «Депрессивным»?
- Потому что в нем ягоды подавленные.
* * *
- А я вот слышал, что в Москве открыли спецшколы для детей элиты...
- Да, да, там всего три класса: первый, бизнес и эконом для лохов...
* * *
- Вернулся к жене.
- С чего вдруг?
- Не могу смотреть, как она живет в свое удовольствие!
* * *
Опять жду ребенка.
Только теперь из ночного клуба.
* * *
Неуместно употребленная шутка «А у вас не слипнется?» лишила директора сахарного завода крупной сделки.
* * *
Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограммов, круто воодушевляют.
Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.
* * *
Выйдя замуж, женщины становятся настолько чуткими, что слышат, как упали деньги на карточку мужа.
* * *
Характер у меня замечательный, только нервы у всех какие-то слабые…
* * *
Две коровы разговаривают:
- Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть...
- Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо смеяться будет.
* * *
- Кать, а тебе читали родители на ночь сказки?
- Папа читал всегда. Через полчаса чтения я шла к маме со словами «Он заснул, забирай!».
* * *
- Милый, давай поженимся.
- Но я не хочу жениться, я хочу есть.
- Вот на свадьбе и поешь.
* * *
А помните, до изобретения интернета мы думали, что причина тупости - недостаток информации? Так вот, мы ошибались!
* * *
- Все твои методы воспитания, папа, ведут в тупик...
- Не в тупик, сын, а в угол.
* * *
Какая разница между дураком и гением?
- Возможности гения не безграничны.
* * *
- Девушка, вы же пьяны за рулем. Тестироване на алкоголь проходить будем?
- А давайте! Какой алкоголь тестировать будем?
* * *
К венерологу не пойду. Не верю я во всю эту астрологическую ахинею!
* * *
- А я жену себе не искал. Она меня сама нашла в 2000-м. В соседнем городе.
- Эх ты, чучело. Нормально надо прятаться, а не в соседних городах.
* * *
- Я не просто учусь на своих ошибках... Я еще и постоянно повторяю пройденный материал!