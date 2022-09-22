Герой спецоперации «Z» старший сержант Эрдни-Горяев вывел машины с боеприпасами из-под удара

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал командиров: «Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь - мать своеволия».

ПРОИЗВЕЛ ТОЧНУЮ КОРРЕКТИРОВКУ АРТОГНЯ

Лейтенант Макар ШАШКОВ

Лейтенант Макар ШАШКОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир взвода, лейтенант Макар Шашков в ходе выполнения поставленной боевой задачи с группой выдвинулся

в заданный район, где вскрыл замаскированные позиции противника на направлении планируемых действий наших сил.

Националисты, пытаясь прорвать оборону российских войск, сконцентрировали силы, начали подтягивать резервы и перебрасывать бронетехнику, готовясь к нанесению удара. Давая целеуказания старшему начальнику Шашков своевременно и точно производил корректировку огня артиллерийской батареи, в результате которого, значительные силы боевиков были уничтожены. Благодаря профессиональным действиям лейтенанта Шашкова личный состав смог выполнить поставленную задачу. В дальнейшем без потерь вывел разведывательную группу в район сбора».

РАСЧИТАЛ ВЕРНЫЙ УДАР ПО РСЗО ПРОТИВНИКА

Младший сержант Сергей ВАНЧУГОВ

Младший сержант Сергей ВАНЧУГОВ Фото: Минобороны РФ

«Старший наводчик артиллерийского орудия младший сержант Сергей Ванчугов, действуя в составе расчета орудия, уничтожал артиллерийским огнем бронетехнику националистов. В условиях контрбатарейной борьбы, грамотно проведя расчеты, точным выстрелом артиллерийского орудия уничтожил реактивную систему залпового огня боевиков на огневой позиции. Уничтожение боевой машины РСЗО националистов сковало их дальнейшие действия на указанном направлении, что в свою очередь позволило российским подразделениям перегруппировать свои силы».

НЕ ДАЛ ВРАГУ РАЗВЕРНУТЬ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ АТАКИ

Капитан Владимир ШЕЙН

Капитан Владимир ШЕЙН Фото: Минобороны РФ

«Командир артиллерийского дивизиона капитан Владимир Шеин, выполнял задачи по огневому поражению объектов украинских националистов. Под плотным минометным огнем противника руководил действиями артиллерийского дивизиона, обеспечив поддержу наших войск, удерживающих позиции на стратегическом рубеже. Действия подразделения под руководством капитана Шейна остановили выход противника на рубежи атаки и развертывание резервов. В ходе артиллерийских ударов были уничтожены две боевых машины РСЗО противника, до десятка минометов, и более двух десятков боевиков. Находясь под вражеским артиллерийским огнем, Владимир Шейн оценил обстановку и отдал приказ дивизиону переместиться на новые позиции, что позволило сохранить в исправном состоянии вооружение и военную технику, а так же жизнь и здоровье личного состава».

ВЫВЕЛ МАШИНЫ С БОЕПРИПАСАМИ ИЗ-ПОД УДАРА

Старший сержант Баатр ЭРДНИ-ГОРЯЕВ

Старший сержант Баатр ЭРДНИ-ГОРЯЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения автомобильной роты старший сержант Баатр Эрдни-Горяев, действуя в составе автомобильной роты, выполнял задачи по тыловому обеспечению российских подразделений. Во время артиллерийского обстрела пункта материального обеспечения, не растерявшись в сложной ситуации, осуществил эвакуацию из-под удара автомобильной техники с боеприпасами из района обстрела на безопасное расстояние. Благодаря мужеству старшего сержанта Баатра Эрдни-Горяева боеприпасы, материальные средства, имущество и техника были сохранены, что позволило своевременно обеспечить обороняющиеся российские подразделения, удерживающие стратегический рубеж».