Военная спецоперация на Украине 23 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 сентября 2022 года.

Сегодня начнется голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать с Украины.

Заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова отставного американского генерала Бена Ходжеса, который пригрозил Москве ударами НАТО по Крыму. Медведев напомнил о гиперзвуковых ракетах, которые "способны достигнуть целей в Европе и США".

По итогам сложного переговорного процесса произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной. Информацию об этом официально распространило Минобороны РФ. Согласно данным российского военного ведомства, в рамках обмена на родину вернулись 55 военнослужащих.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.