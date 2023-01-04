Герой спецоперации «Z» мичман Дашидоржиев шесть часов держал круговую оборону

Гвардии старший матрос Сослан Битаров, Мичман Дамба Дашидоржиев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не жалейте денег для получения известий (на разведку)».

ОТБИЛ АТАКУ В СТРЕЛКОВОМ БОЮ

Гвардии старший матрос Сослан Битаров

«Гвардии старший матрос Сослан Битаров действовал в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Националисты предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции нашей тактической группы. В ходе ведения оборонительного боя, Сослан организовал контратаку силами своего отделения. Битаров, огнем из стрелкового оружия уничтожил двух националистов. Всего отделением Битарова была уничтожена группа пехоты националистов численностью до 10 человек. Смелые и решительные действия старшего матроса Сослана Битарова позволили отразить нападение боевиков и удержать оборонительный рубеж».

ШЕСТЬ ЧАСОВ ДЕРЖАЛИ КРУГОВУЮ ОБОРОНУ

Мичман Дамба Дашидоржиев

«В ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов, группа, в составе которой действовал мичман Дамба Дашидоржиев, вступила в бой с вооруженными националистами. Превосходя числом наших военнослужащих, украинские боевики окружили наших военнослужащих. Заняв круговую оборону, российские военнослужащие оказывали ожесточенное сопротивление. В ходе шестичасового боя группе Дашидоржиева удалось ликвидировать националистов и выйти из окружения. Действуя смело и решительно, Дамба уничтожил огневую точку боевиков. Несмотря на полученную в бою контузию, Дамба, проявляя героизм и отвагу, лично вытащил из-под огня трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения, оказав им первую помощь, при этом сам от эвакуации отказался и продолжил вести бой. По итогам боя группа украинских националистов, несмотря на численное превосходство, понеся потери, отступила».

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