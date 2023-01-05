Роскошный отпуск Бородиной в Таиланде обернулся проблемами

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бородина проводит новогодние каникулы в Таиланде. Ведущая «Дома-2» отдыхает на Пхукете вместе с мамой и дочками. Для своей семьи телезвезда сняла роскошную виллу с бассейном и всеми удобствами. В соцсетях Ксения рассказала , что при приезде ее встретили как принцессу – с цветами и приветственными напитками.

Телеведущая почти ежедневно хвасталась шикарными интерьерами своей виллы. Во дворе кроме бассейна есть впечатляющих размеров площадка, которую украшают экзотические скульптуры и водоем для рыб. В доме есть лифт для быстрого перемещения по этажам, просторные гостиные, спальни и даже домашний кинотеатр.

Телеведущая отдыхает в Таиланде. Фото: соцсети.

Есть на вилле и личный повар, готовый выполнить любой заказ. Но обедает звездное семейство каждый день на пляже, где купается и загорает. Один из таких походов в ресторан обернулся крупными проблемами. Дочь Бородиной Теона отравилась суши и заболела. У девочки поднялась температура.

«Скорее всего, в этом дурацком месте Дель Мар», — поделилась опечаленная Ксения со своими подписчиками. Бородина добавила, что не смогли найти приличный ресторан, поскольку на Пхукете настоящий ажиотаж, и отыскать свободные места не так то просто. В итоге выбранное ею заведение оказалось ужасным. Блюдо для мамы телеведущей Инны безуспешно пытались принести несколько часов, а у Теоны на следующий день поднялась температура. Пришлось вызывать врача.

Дочь Бородиной Теона отравилась суши и заболела. Фото: соцсети.

«Сказали, что отравление и оставили лекарства, будем наблюдать», - сообщила Бородина.

Ранее Ксения рассказала, кто именно обеспечивает ей и дочкам роскошный образ жизни. Телеведущая в одиночку воспитывает двух дочерей от разных браков. 13-летнюю Марию она родила от бизнесмена Юрия Будагова, 6-летнюю Теону – от предпринимателя Курбана Омарова. По словам звезды, бывшие мужья практически не помогают ей. Она не надеется на их материальную поддержку и во всем рассчитывает только на себя.

Для своей семьи телезвезда сняла роскошную виллу с бассейном и всеми удобствами. Фото: соцсети.

«Отец Маруси (Будагов – Ред.) не помогает. Отец Теоны (Омаров – Ред.) пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек - все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», - рассказала Бородина.