Светлана Бондарчук – об уехавших знакомых: «Расстраивает, когда покинувшие Россию топят против тех, кто остался здесь»

Светлана Бондарчук. Фото: соцсети.

Светлана Бондарчук предпочитает не высказываться на тему политики. Но, отвечая на вопросы своих подписчиков в соцсетях, телеведущая затронула тему эмиграции. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука призналась, что у нее есть друзья, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине. Светлана отметила, что отъезд за границу - это их выбор. При этом телеведущая призналась: ее искренне расстраивает, когда покинувшие Россию люди начинают осуждать тех, кто остался в своей стране.

«Здесь нет оценки: плохо это или хорошо. Я остаюсь здесь - и это мой выбор. Все, что меня может расстраивать, это когда люди, уехавшие из России, активно топят против… Против людей, которые остались здесь», - заявила она.

Светлана уверена, что даже в самые тяжелые времена нужно продолжать общаться и уметь выслушать точку зрения друг друга.

«Надо продолжать оставаться людьми, какой бы выбор не сделал твой друг. У меня хорошие отношения с теми, кто уехал. Есть прекрасные отношения с теми, кто живет на Украине. А те люди, которые уехали… Я с ними общаюсь. Перестала общаться с теми людьми, от кого исходила агрессия. Они сами по себе куда-то отвалились», - рассказала Бондарчук.

Светлана считает, что в такие непростые времена, как сейчас, не зазорно искать помощи у специалистов. Модель уверена, что психологи помогут разобраться в себе и найти выход из любой ситуации. Бондарчук рассказала, что посещала врача, когда переживала развод с Федором.

«Я редко посещаю психолога, но есть периоды, когда без него не обойтись. В современном мире нужно использовать такую опцию, и не нужно думать, что это не помогает. У меня был период в жизни, после развода с первым мужем, когда было тяжело. Не было причин, просто человек, который много лет прожил в браке и решил развестись все равно находится в стрессе», - отметила телеведущая.

Напомним, Федор Бондарчук расстался со Светланой после 25 лет брака. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради детей – сына Сергея и дочери Варвары. Дочь пары родилась с особенностями развития и нуждается в поддержке и уходе. Светлана – уже бабушка: сын Сергей подарил ей двух внучек.

Хотя экс-супруга режиссера ранее уверяла, что пережила развод с Федором спокойно, недавно она призналась, что это не так. Бондарчук рассказала, что долго приходила в себя и первое время даже боялась выходить на улицу.

«Мне было сложно, я не могла на улицу выйти. Мне было сложно, потому что меня преследовала желтая пресса, и оно все там искаженно было. И даже если ты не читаешь, то это может читать твоя мама, твой бывший муж. Это какой-то сюр… Ты не принадлежишь себе, за тебя домысливают. Это ужасно было, я год боялась выйти на улицу. Было дискомфортно», - рассказала модель.