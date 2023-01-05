В США впервые за последние сто лет не могут выбрать спикера Палаты представителей

Республиканцу Кевину Маккарти никак не удается набрать достаточного количества голосов. Фото: REUTERS

Нижняя палата Конгресса США никак не может прийти к консенсусу – выборы спикера, одного из главного, третьего по значимости лица в американской политической иерархии, неоправданно затянулись. Провалилась уже четвертая попытка избрать преемника Нэнси Пелоси.

Главному претенденту на кресло спикера Палаты, республиканцу Кевину Маккарти никак не удается набрать достаточного количества голосов. В последнем, четвертом, туре за него проголосовали 210 однопартийцев. Еще 20, несмотря на призывы Дональда Трампа, отдали голоса за Байрона Доналдса, а один из республиканцев воздержался.

В то же время среди демократов царит единодушие – все 212 членов палаты представителей от Демократической партии дружно поддержали своего кандидата – Хакима Джеффриса, но имеющихся в наличии 212 голосов недостаточно для избрания.

После промежуточных выборов в составе нижней палаты Конгресса США находится 222 республиканца, и для победы их кандидату необходимо набрать как минимум 218 голосов.

Подобная ситуация у американских законодателей была ровно 100 лет назад: в 1923 году им понадобилось девять туров, чтобы избрать спикера Палаты представителей. Примечательно, что до окончания избирательного процесса палата не может заниматься ничем другим – все вопросы временно поставлены на паузу.