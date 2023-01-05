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В мире5 января 2023 5:05

В США впервые за последние сто лет не могут выбрать спикера Палаты представителей

Конгрессменам не удается достичь консенсуса
Юрий МАЙБОРОДА
Республиканцу Кевину Маккарти никак не удается набрать достаточного количества голосов.

Республиканцу Кевину Маккарти никак не удается набрать достаточного количества голосов.

Фото: REUTERS

Нижняя палата Конгресса США никак не может прийти к консенсусу – выборы спикера, одного из главного, третьего по значимости лица в американской политической иерархии, неоправданно затянулись. Провалилась уже четвертая попытка избрать преемника Нэнси Пелоси.

Главному претенденту на кресло спикера Палаты, республиканцу Кевину Маккарти никак не удается набрать достаточного количества голосов. В последнем, четвертом, туре за него проголосовали 210 однопартийцев. Еще 20, несмотря на призывы Дональда Трампа, отдали голоса за Байрона Доналдса, а один из республиканцев воздержался.

В то же время среди демократов царит единодушие – все 212 членов палаты представителей от Демократической партии дружно поддержали своего кандидата – Хакима Джеффриса, но имеющихся в наличии 212 голосов недостаточно для избрания.

После промежуточных выборов в составе нижней палаты Конгресса США находится 222 республиканца, и для победы их кандидату необходимо набрать как минимум 218 голосов.

Подобная ситуация у американских законодателей была ровно 100 лет назад: в 1923 году им понадобилось девять туров, чтобы избрать спикера Палаты представителей. Примечательно, что до окончания избирательного процесса палата не может заниматься ничем другим – все вопросы временно поставлены на паузу.

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