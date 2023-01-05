Вот так поздравила: Новогоднее поздравление главы Минобороны ФРГ может стоить ей места

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт угодила в скандал после того, как решила поделиться своими личными впечатлениями об обстановке в Европе. Свой новогодний видеоролик глава Минобороны записала под шум взрывающихся новогодних петард, а конфликт на Украине назвала поводом для встреч с «интересными и замечательными людьми», за что фрау министр «откровенно благодарна судьбе».

Такая трактовка событий в центре Европы вызвала массовые возмущения как со стороны немецких обывателей, так и со стороны оппозиции, которая решила не упускать подаренный им шанс. Так лидеры оппозиционных партий ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер уже выступили с требованием отправить Ламбрехт в отставку.

Впрочем, дело не только в нелепом видео. Нынешняя министр обороны попала на свой пост не за заслуги в деле обороны Германии – она юрист по образованию и до ухода в политику занималась частной адвокатской практикой. Просто занявшему место федерального канцлера Олафу Шольцу срочно требовалась женщина-министр в рамках продвижения гендерной повестки. Выбор пал на Ламбрехт.

Теперь же в Германии заключают пари – как долго нынешняя глава Минобороны продержится на своем месте.