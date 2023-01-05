Пожилые британские актеры решили заработать на давней эротической сцене

Кадр из британской экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 г. Фото: EAST NEWS

Не самые известные в мире актеры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси и подали в суд на кинокомпанию Paramount Pictures за постельную сцену, в которой им пришлось участвовать более 50 лет назад.

Престарелые британцы утверждают, что их обманули.

Пожалуй, единственным актерским успехом и Уайтинга, и Хасси можно назвать их участие в картине выдающегося итальянского режиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», вышедшую на экраны в 1968 году.

Юные британские актеры (Леонарду во время съемок было 17 лет, а Оливии – 16) были столь убедительны в шекспировских ролях, что мир на долгое время отождествил их с настоящими Ромео и Джульеттой.

Впрочем, дальнейшая карьера актеров сложилась не очень: фильмография Уайтинга насчитывает около десятка картин, а у Хасси побольше, но особо ярких ролей не было. Но это уже другая история…

Леонарду Уайтингу во время съемок было 17 лет, а Оливии Хасси – 16. Фото: EAST NEWS

А сейчас о том, что спустя полвека, серьезно повзрослев (обоим актерам уже за 70), бывшие Ромео и Джульетта вдруг «вспомнили», что в их единственном по-настоящему удачном фильме была постельная сцена. А вспомнив, сообразили, что на то время являлись несовершеннолетними и, естественно, решили на этом деле подзаработать. Целых $500 миллионов. Правда, на двоих.

Спустя десятки лет, британские актеры решили подзаработать и подали в суд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестно, как в случае выигранного в суде дела бывшие шекспировские влюбленные будут делить прибыль, и что оценят дороже – мелькнувшие в кадре обнаженные ягодицы Ромео или грудь Джульетты, но факт остается фактом – актеры требуют денег. Они утверждают, что постельная сцена была снята обманным путем. Якобы Дзеффирелли говорил, что полностью обнажаться не придется, а затем изменил свое решение по ходу съемок, объясняя это требованиями реалистичности. При этом всего пять лет назад сама Оливии Хасси с пылом защищала свою «обнаженку», утверждая, что сцена снята очень талантливо.

Поскольку Дзеффирелли до иска не дожил (режиссер скончался в возрасте 96 лет в 2019 году), престарелые Ромео и Джульетта обвинили во всем кинокомпанию и именно с нее хотят получить свои полмиллиарда долларов. В Paramount Pictures пока молчат.