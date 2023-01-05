В России появилось единое пособие для семей с детьми: кому положена выплата и как получить до 14 тыс рублей в месяц

Новое пособие получат семьи, где средний доход на каждого члена семьи не дотягивает до прожиточного минимума в регионе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1. Кто получит деньги?

Новая выплата заменила сразу несколько пособий, которые действовали в прошлом году:

- на детей от 3 до 7 лет,

- на детей от 8 до 17 лет,

- на первого ребенка до 3 лет,

- для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки,

- по уходу за ребенком до 1,5 лет для не работавших женщин,

- на третьего и последующего ребенка (региональная выплата),

Новое пособие получат семьи, где средний доход на каждого члена семьи не дотягивает до прожиточного минимума в регионе. Учитываются заработки самого заявителя, его супруга/супруги, а также детей до 23 лет. При расчете среднего дохода будут брать 12 месяцев, предшествующие одному месяцу до месяца обращения. То есть при подаче заявления в январе 2023 года учитываются доходы за период с декабря 2021 по ноябрь 2022 года.

Всреднем по стране в 2023 году прожиточный минимум составит 14 375 рублей. При назначении пособия будет применяться так называемая комплексная оценка нуждаемости (об этом ниже).

Пособие будут платить на на каждого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Раньше выплату на второго ребенка можно было оформить только из средств материнского капитала, а пособия на третьих и последующих детей в семи регионах страны вообще не платили. С введением единого пособия эти проблемы решены. Как посчитали в правительстве, в общей сложности выплаты получат родители, которые воспитывают более 10 млн детей.

2. Что за комплексная оценка нуждаемости?

Принимая решение о назначении пособия, чиновники будут учитывать не только заработки. Есть и другие критерии.

- Имущество семьи. Есть правительственный перечень недвижимости и транспорта, который не может иметь семья, которая считается «нуждающейся». Например, если у семьи квартира, дача, загородный дом любой площади, машина и гараж, то все это не повод для отказа в едином пособии. А вот если у семьи два автомобиля, или одна машина мощнее 250 лошадиных сил и «моложе» пяти лет, то пособие семья не получит даже в случае, если у нее низкий доход. Но есть исключение: на многодетных это не распространяется.

- Взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то трудовой доход. А если его нет, то должна быть объективная причина (лечение, лишение свободы, официальный учет в службе занятости не больше полугода и т. д.). Например, если жена в декрете, а муж не работает просто потому, что ему лень, то семья пособие не получит. То же самое касается и жены: если ребенку исполнилось больше трех лет и семья не многодетная, но при этом женщина не работает, то не видать такой семье пособия.

3. Сколько заплатят на каждого ребенка?

Размер пособия на детей будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 7, 10,5 или 14 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.

4. Как подать заявку?

Это можно сделать уже с 28 декабря на портале Госуслуг. А с 9 января можно будет подать бумажное заявление в МФЦ или клиентской службе Социального фонда (в эту структуру с Нового года объединят Фонд социального страхования и Пенсионный фонд).

Размер пособия на детей будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе. Фото: Антон ФОКИН

5. Когда поступят выплаты?

Первые выплаты начнут поступать во второй половине января. Платить пособие будет Социальный фонд.

6. А что с беременными?

Также единое пособие положено беременным женщинам с низким доходом, вставшим на учет в срок до 12 недель. С 1 января размер выплат составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.В среднем по стране это 15,6 тысяч рублей в месяц. Раньше беременные получали только 50% прожиточного минимума.

7. Какие еще выплаты можно получить?

Дополнительно малоимущие семьи смогут получать выплату в размере одного «детского» прожиточного минимума из материнского капитала (в среднем это 14 000 рублей) на каждого ребенка. При этом очередность рождения детей учитываться не будет.

Напомним, что до 2023 года выплаты из маткапитала назначались только на второго ребенка. А с 1 января 2023 — на любого. Основной критерий - среднедушевой доход не более двух региональных прожиточных минимумов. Комплексная оценка нуждаемости проводиться не будет. То есть эту выплату могут также получить семьи, которые не получат право на единое пособие из-за более высокого дохода и «избыточного» имущества.

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Льготы на выбор

Несколько лет будет действовать переходный период. Россияне, у которых родились дети до 31 декабря 2022 года, могут сохранить за собой право на уже имеющиеся выплаты без комплексной оценки нуждаемости или перейти на единое пособие. Те, у кого дети родились позже этой даты, смогут получать только единое пособие.