Меган Маркл спровоцировала очередной скандал в королевской семье: дело дошло до рукоприкладства

Среди прочих скандальных откровений Гарри поведал, что в 2019 году пострадал от рукоприкладства со стороны старшего брата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преднамеренно или нет, но в прессу попадают отрывки из мемуаров принца Гарри, продажи которых начнутся 10 января. Похоже, что издатели, создавая ажиотаж, нагнетают завесу секретности над содержанием книги и одновременно позволяют СМИ подогревать интерес читателей, давая разрешения на публикацию наиболее ярких эпизодов.

В своей автобиографической книге «Запасной» Гарри рассказывает о своих взаимоотношениях с отцом, королем Карлом III и братом, принцем Уэльским Уильямом.

Среди прочих скандальных откровений Гарри поведал, что в 2019 году пострадал от рукоприкладства со стороны старшего брата.

Он пишет, что «подвергся физическому нападению» наследника престола.

Конфликт якобы разгорелся из-за жены Гарри, Меган Маркл. Ее появление в королевской семье спровоцировало немало скандалов. И Уильям пришел к брату, дабы обсудить начавшуюся «катастрофу в отношениях и семейные скандалы».

Словесная перепалка переросла сначала во взаимные оскорбления. И в какой-то момент страсти накалились до такой степени, что Уильям схватил Гарри за воротник, «сорвал ожерелье и повалил на пол».

Появление в королевской семье Меган Маркл спровоцировало немало скандалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Все произошло очень быстро. – публикует отрывок из книги британская The Guardian. – Я упал на собачью миску, она треснула у меня под спиной, ее осколки вонзились в меня. Я лежал ошеломленный какое-то время, затем встал и сказал брату, чтобы он убирался.

Позднее Уильям извинился.

В преддверии выхода мемуаров в свет Гарри неоднократно заявлял, что хотел бы «вернуть отца и своего брата», которые, по его словам, не хотят мириться ни с ним, ни с его женой.