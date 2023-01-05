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В мире5 января 2023 10:00

Супругу Байдена положат под нож

Первой леди США предстоит операция
Юрий МАЙБОРОДА
Джилл Байден.

Джилл Байден.

Фото: REUTERS

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что первой леди США Джилл Байден предстоит «медицинская процедура по удалению небольшого новообразования под правым глазом».

Новообразование пока неясной этиологии было выявлено на лице жены Байдена во время прохождения ею плановой проверки на выявление рака кожи.

- Проявляя повышенную осторожность, специалисты рекомендовали удалить его, - сообщил лечащий врач президентской четы Кевин О`Коннор.

Протокол удаления таких новообразований включает в себя обязательную биопсию тканей на предмет возможного выявления в них раковых клеток. Пока же ничего не указывает на то, что у 71-летней Джилл Байден онкологическое заболевание кожи.

В истории Белого дома был случай, когда в ходе подобного скрининга злокачественное новообразование было обнаружено и успешно удалено с кожи главы государства. Рак кожи был выявлен у Билла Клинтона. Малоинвазивную процедуру провели на его спине.

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