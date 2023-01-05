Глава СНБО Украины пообещал канцлеру ФРГ бои под Берлином

Экипаж у танка "Леопард 2" во время учений НАТО в Литве, лето 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава СНБО Украины Алексей Данилов вышел на высокий международный уровень и буквально "на пальцах" обрисовал перспективы. Досталось и федеральному канцлеру Шольцу на орехи, и президенту Макрону прилетела вишенка на тортик. Причем, сделал это Данилов не в каком-то аккаунте в соцсети или в частной беседе, а в ходе всеукраинского телемарафона.

Макрону Данилов предложил отдать "бордо кровавому диктатору", если он намерен вести какие-то дискуссии о "гарантиях безопасности для России" и иных "уступках оккупантам". Выбор именно Бордо, а не, к примеру, Орлеан, или Марсель, глава СНБО объяснять не стал. Но глядя на его мощную нижнюю челюсть, в голову приходит мысль, что больше двух французских городов в его мозге одновременно существовать не могут.

Впрочем, Макрону на фоне канцлера ФРГ Шольца еще повезло. Немцам Данилов пообещал такую перспективы, что не небо в алмазах, а искры из глаз.

- Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно, - заявил Данилов, выразив свое недовольство тем, что Берлин до сих пор не передал Киеву немецкие танки "Леопард-2" и не собирается это делать, пока аналогичные шаги не предпримут другие страны из состава НАТО или ЕС. - Вызовы для Европы — они огромны, и те страны, которые это понимают, — они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали это движение.

Какое интересное обещание! А куда в таком случае денутся "свидомые" украинские патриоты, если русские будут крошить немцев на немецких танках под Берлином и Штутгартом? Неужто будут атаковать тот самый Бордо или пройдут, не останавливаясь, до Мадрида? А как же Польша, которая срочно увеличивает свою армию? Неужто и поляки не окажут никакого сопротивления? И все из-за того, что "в кузнице не было гвоздя", пардон, Украина не получит танки "Леопард", которых у самой Германии в обрез. То есть русская армия будет гнаться за укровойсками аж до Берлина, и только немцы смогут встать заслоном между двумя сторонами. Надолго ли? В прошлый раз они Берлин все-таки сдали. И в позапрошлый тоже. Как и в позапозапрошлый…

Право слово, если Шольц не совсем уж слабохарактерный (и слабоумный после общения с украинским руководством), то он должен понимать, что именно с каждой партией переданной Украине военной техники и вооружений увеличивается вероятность появления российских войск под Берлином и тем самым Штутгартом, а также под Франкфуртом-на-Майне, Лейпцигом, Нюрнбергом и т.д. И чем тяжелее эти вооружения, тем эта вероятность не просто выше, но и ближе.

А вот Макрон, как оказалось, действительно слаб умом. Вряд ли он испугался Данилова, скорее, захотел вернуться в высшие эшелоны международной дипломатии, поскольку его с каждым днем все меньше воспринимают серьезным игроком на международной арене. А потому он пообещал Зеленскому поставить французские тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC, которые часто называют "колесными танками". Правда, на Украине они смогут работать только летом или в холодные зимы с промерзшей землей, потому что иначе они просто потонут в грязи. Мало того, что они морально устарели (их производили с 1974 по 1994 годы), так еще и изначально они предназначались для пустынных и засушливых регионов мира. Да и 105-миллиметровая пушка слабовата по нынешним временам, а уж бронезащита этих машин ниже всякой критики. Она подходит для разведывательных рейдов, для чего, собственно, и предназначалась эта машина, но в качестве машины прорыва, для наступления на подготовленные оборонительные рубежи не годится ни в коей мере.

Французские тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC называют "колесными танками". Фото: EAST NEWS

С одной стороны, Макрон избавляется, и явно незадаром, от старой рухляди, с другой –способствует вооружению ВСУ, поставляя им уже не просто бронемашины, а расширяя линейку тяжелых вооружений, наверное, по той причине, что русские брали Париж меньшее количество раз, в отличие от Берлина.

Но ведь эту историческую ошибку можно еще исправить. Разве не так?

А почему бы Данилову было не пообещать Шольцу, что украинцы сами придут под Берлин и Штутгарт за танками?

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