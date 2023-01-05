"США раскрутили спираль конфронтации". В МИД России прокомментировали призыв Госдепа уравнять число дипломатов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нехватка персонала в посольстве США в Москве вызвана действиями самих Штатов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что «у России больше дипломатов в Америке, чем американских в России, и нужно реализовать принцип взаимности».

- Этот принцип, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипотношениях, – сказал он.

Одновременно с этим он выразил надежду на то, что прогресс в работе дипмиссий будет достигнут.

Прайс не стал обращать внимание на естественный дисбаланс, при котором в России на временной или постоянной основе находится куда меньше граждан США, чем российских в Америке. При этом посольство РФ в Вашингтоне, равно как и генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне продолжают выдачу виз и оказание других консульских услуг гражданам обеих государств. Посольство же США в Москве полностью прекратило выдачу виз и прием граждан.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее прокомментировал стиль работы американских коллег, заявив, что нехватка персонала в посольстве США в Москве, на которую жалуются в Вашингтоне, вызвана вовсе не действиями российских властей, а самих Штатов, «превратившими работу дипломатов даже не в разменную монету, а в инструмент политического давления».

Высокопоставленный источник в МИД России в интервью «КП» сообщил, что «выраженную американской стороной надежду на прогресс по вопросу дипломатического присутствия можно было бы приветствовать, если бы слова у Вашингтона не расходились кардинально с делами».

- Именно США раскрутили спираль конфронтации, введя драконовские ограничения на деятельность дипломатических миссий России в Соединенных Штатах, конфисковали (а по сути - украли) и продолжают удерживать шесть объектов российской дипломатической недвижимости, отказываясь пускать наших дипломатов как представителей законного собственника в лице Российской Федерации для инспекции и оценки нанесенного ущерба. Не говоря уже о том, что американская дипмиссия в Москве не прекращает, несмотря на неоднократные предупреждения, попытки вмешательства в наши внутренние дела. – сообщили KP.RU в МИД России. - Остается только надеяться, что ее новая глава (Сенат США утвердил кандидатуру Линн Трейси на должность нового посла США в РФ. – Ред.) учтет ошибки некоторых своих предшественников и будет строго следовать законам и правилам страны пребывания, не допуская в своей работе и работе своих подчиненных действий, несовместимых с их дипломатическим статусом.