Минобороны собрало детей участников СВО в Москве

Дети и члены семей военнослужащих – участников специальной военной операции стали гостями традиционной новогодней Елки министра обороны России. Фото: Министерство обороны РФ

Дети и члены семей военнослужащих – участников специальной военной операции из 85 регионов страны встретятся в Москве. Они стали гостями традиционной новогодней Елки министра обороны России.

«Свыше тысячи детей и членов семей российских военнослужащих, участвующих в спецоперации из 85 регионов страны приглашены в столицу для участия в экскурсионной программе, центральным мероприятием которой станет традиционная Новогодняя Елка министра обороны РФ. Новогоднее представление состоится 6 января в Театре Российской Армии.

Организаторами программы являются Минобороны России совместно со всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия»», - сообщили в Минобороны России.

После новогоднего торжества они совершат обзорную экскурсию по Москве, увидят обитателей «Москвариума» и экспозицию Музея Космонавтики.

Также для юных гостей организована познавательная экскурсионная программа в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

«Детям покажут внутреннее убранство Главного храма ВС РФ, музей «Дорога Памяти», комплекс «Партизанская деревня», экспозицию «Сирийский перелом», студию военных художников имени Грекова и Танковый музей», - уточнили в военно ведомстве.

Экскурсионная программа рассчитана на несколько дней (с 3 по 7 января).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках Новогодней благотворительной акции «Елка желаний» снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Арины из Республики Бурятия. В своем желании Арина хотела побывать в Москве, посетить новогодние мероприятия и Главный храм Вооруженных Сил России.

Он исполнил новогоднюю мечту девятилетней Арины из Республики Бурятия.

«Девочка приехала вместе с семьей в «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России. Они осмотрели внутреннее убранство Главного храма ВС РФ, посетили музейный комплекс «Дорога Памяти», а также поднялись на колокольню и смотровую площадку под главным куполом храма», - рассказали о поездке школьницы в Минобороны России.

Арина также побывала на Главном катке Подмосковья, тюбинговых горках, на собачьей упряжке, проверила себя на меткость и удачу в тире.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В «Елке желаний» принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.

Акция проходит в России в пятый раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.