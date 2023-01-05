Минобороны ликвидировало 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении о более 40, на Донецком до 60, на Южно-Донецком более 40 украинских военнослужащих.

С ними сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поразила: два артиллерийских склада ВСУ, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», две пусковые установки РСЗО «Ольха»,

самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», три гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, артиллерийскую систему М777 (США), радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37, 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 84-х районах.

Также в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Также наши летчики сбили в небе Донецкой Народной Республики Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО удалось приземлить 21 беспилотник, пять американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и четыре противорадиолокационные ракеты «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

359 - самолетов

199 - вертолетов

2834 - беспилотных летательных аппарата

399 - зенитных ракетных комплексов

7422 - танка и других боевых бронированных машин

971 - боевая машина реактивных систем залпового огня

3781 - орудие полевой артиллерии и минометов

7937 - единиц специальной военной автомобильной техники