Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира: чего ждать в 2023 году

По итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Фото: Shutterstock

По итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил Международный Валютный Фонд.

Если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место. Сейчас по уровню ВВП мы опережаем Италию, Бразилию и Южную Корею. Показатель ВВП составил 2 триллиона и 133 миллиарда долларов, что обеспечил нашей стране 9-место в рейтинге.

«Санкции определенно работают», - усмехнулись в ответ на эту новость пользователи соцсетей.

Как пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные Международного Валютного Фонда, в тройке лидеров по уровню ВВП оказались США, Китай и Япония.

- Если при падающем ВВП (а в 2022-м году он официально упал, хоть и не настолько сильно, как ожидалось) мы перебрались в десятку, это значит, что в других развитых странах ВВП упал еще сильнее, чем у нас. У них очень высокая инфляция и относительно слабый рост. На высоких местах остались те страны, у кого разница между номинальными темпами роста и инфляцией не была столь большой. Даже у Китая темпы роста в 2022 году стали ниже. Что уж говорить о странах-членах Евросоюза, где инфляция составила 9-10% годовых. То есть инфляция победила рост, - пояснил KP.RU экономист Денис Ракша.

По его словам, в России падение ВВП было относительно небольшим (меньше 3%), хотя в начале года прогноз по падению был от 6 до 10%. Это объясняется высокими госрасходами, в основном на обороноспособность. Россия перестала направлять «лишние» деньги в Фонд национального благосостояния, и наоборот начала их тратить. Прежние накопления пошли в бюджет и на госрасходы.

- А на Западе в этом году этого никто не делал, они это сделали раньше, во время пандемии, - объясняет Денис Ракша.

Что касается прогнозов на 2023 год, то, по мнению экономиста, Россия может вновь спуститься на более низкие строчки в рейтинге.

- В 2023 году не прогнозируется таких высоких доходов от экспорта энергоносителей. После года с высокой базой тяжело выдерживать тот же темп роста. Поэтому в 2023 году в десятке Россия скорее всего не удержится, - считает Денис Ракша.

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