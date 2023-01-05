Впервые в истории мирового католицизма действующий папа проводил в последний путь своего предшественника

В Ватикане состоялись похороны почетного папы римского, ушедшего на покой в 2013 году Бенедикта XVI. Фото: REUTERS

В Ватикане состоялись похороны почетного папы римского, ушедшего на покой в 2013 году Бенедикта XVI.

Фото: REUTERS

Церемония прощания стала уникальной для католической церкви: впервые в истории мирового католицизма действующий понтифик, папа римский Франциск проводил в последний пусть своего предшественника.

Фото: REUTERS

В кипарисовый гроб Бенедикта XVI были помещены предметы, напоминающие о его папстве – лист с указанием знаковых событий в период его пребывания на престоле, а также монеты, отчеканенные в те же годы.

Фото: REUTERS

Почетного папу похоронили в склепе, находящемся под собором св. Петра.

Фото: REUTERS

Бенедикт XVI (в миру – Йозеф Ратцингер), скончавшийся в последний день 2022 года, взошел на папский престол в 2005 году в возрасте 78 лет, став вторым за последние пять веков немцем, возглавившим Ватикан.

Фото: REUTERS

В феврале 2013 года он объявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья. Последний подобного рода случай был в 1415 году: тогда подобным образом поступил папа Григорий XII.