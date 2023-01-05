"Мы слишком любезны по отношению к Эстонии". Экс-генпрокурор прошелся по странному заявлению отобрать деньги у России

Бывший генеральный прокурор России, профессор РГСУ Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ

Как передают информагентства, власти Эстонии сейчас работают над тем, чтобы передать Украине замороженные российские активы на €17 млрд. Об этом изданию Postimees заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу. Он не уточнил, когда Киев может получить эти деньги.

Рейнсалу признал, что пока этот механизм еще не работает, хотя страны ЕС уже поручили Еврокомиссии подготовить необходимую для этого юридическую схему.

«Мы решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги»,- сказал Рейнсалу. По его словам, действия Эстонии «станут прецедентом в международном праве».

Эту ситуацию мы обсудили с известным специалистом по международному праву, экс-Генпрокурором России Юрием Скуратовым.

… - Юрий Ильич, а вот можно как-то прокомментировать эти шаги Эстонии - глупые и противоречащие, на мой взгляд, даже здравому смыслу?

- Я могу сказать, что в то время, как Евросоюз работает над механизмом изъятия российских денег (замороженных в западных банках. - А.Г.), Эстония, похоже, хочет ускорить этот процесс.

И при этом, используя возможности своего национального законодательства, пытается предать некую псевдоюридическую форму вот этим действиям, которые они планируют совершить в отношении российских активов.

- И что - вот эти «псевдоюристы» могут всерьёз как-то запудрить мозги специалистам международного права?

- Александр, конечно же, эти действия, даже если они будут облечены в форму законов Эстонии, правовыми и праведными от этого не станут.

Я уж не говорю об элементарной справедливости.

Потому что они явно противоречат и общеправовым принципам, на которых запад - в целом – стоит: это принцип священной неприкосновенной частной собственности.

И, если это речь идет о государственных деньгах, деньгах Российского государства, то явно нарушается принцип верховенства – защиты государственного суверенитета, уважения государственного суверенитета.

Ну, и потом, надо учитывать ещё один момент…

Если там есть деньги инвестиционные, то они, как правило, пользуются режимом наибольшего благоприятствования, то есть, дополнительной правовой защитой.

На все на это власти Эстонии, очевидно, планируют наплевать и - «быть впереди планеты всей» - в части попыток кражи на государственном уровне финансовых средств России и ее граждан.

- А Россия какие здесь может предпринять шаги?

- Ну, надо признать, что наша страна уже довольно долго ведет себя излишне, я бы сказал, любезно по отношению к Эстонии, так же, как, впрочем, и вообще ко всем республикам Прибалтики.

Это началось еще с того момента, когда одна треть, а где-то и 40 процентов населения этих государств, имевшего российские корни, русских в основном, - стали «негражданами».

Эта носит явно дискриминационный характер.

Мы проглотили все эти недружественные шаги.

Я уж не говорю о шагах последующих, связанных с попыткой блокирования Калининграда.

- Речь о железнодорожном переходе, да?

- Да, да…

Правда, Литва пошла потом (по рекомендации ЕС. - А.Г.) на некоторые уступки.

Но, короче, речь идет о том, что вот эти три прибалтийских государства - (Литва, Латвия, Эстония) - как, своего рода, шавки западного империализма. Так сказать, пытаются друг друга перещеголять - кто из них больше причинит ущерба России - и нашей стране, и нашим гражданам.

Поэтому, конечно, здесь уже, видимо, ситуация назревает такая, что нужны меры и экономического плана.

Полагаю, что наш МИД здесь «задолжал» очень сильно ответными мерами странам Балтии и, в данном случае, - конкретно Эстонии.

- Как вы думаете, конкретно - какие это могут быть меры?

- Самые разнообразные - начиная от решений, связанных с ограничением экономического взаимодействия и - заканчивая, скажем так, контролем за потоком граждан Прибалтики - в нашу страну.

- Что вы имеете в виду?

- Сейчас многие жители прибалтийских стран, поскольку товары в России дешевле, спокойно приезжают к нам и закупают их, практически, в неограниченном количестве.

Здесь давно пора навести порядок - надо бы реализовать целый комплекс жёстких решений, которые наш МИД и Минпромторг могли бы разработать и предложить российскому правительству.

- Понял. Согласен. Спасибо вам огромное.