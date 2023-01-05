Герои Макеевки: бойцов, спасавших раненых после обстрела ВСУ, наградили Орденами Мужества

Четыре снаряда успели разрушить перекрытия в пункте временной дислокации наших бойцов в Макеевке, что привело к десяткам жертв. Фото: REUTERS

Жертв в новогоднюю ночь могло быть больше. Но минимизировать потери удалось лишь благодаря мужеству военнослужащих, которые бросились спасать товарищей из-под завалов, другие в это время сбили два снаряда, определили место удара и уничтожили американскую РСЗО «Хаймарс» ответным огнем. Четыре снаряда успели разрушить перекрытия в пункте временной дислокации наших бойцов в Макеевке, что привело к десяткам жертв.

Несмотря на обстрел и риск погибнуть под конструкциями здания военнослужащие оказывали первую помощь пострадавшим. Все решали первые минуты после ранений. Бойцы спасли многих от смерти. Сегодня спасителей наградили.

Мобилизованные бойцы погибли под завалами. Фото: REUTERS

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, при ликвидации последствий артиллерийского обстрела РЗСО «Химарс» по расположению 1444 мотострелкового полка, произошедшего 1 января 2023 г., награждены орденами Мужества»:

Младший сержант Артем Апанасов. Сам получил множественные осколочные ранения после первого удара, но не теряя самообладания в условиях постоянных разрывов, смог самостоятельно эвакуировать с верхних этажей тяжелораненых товарищей.

Командир разведроты майор Александр Бондарь. Не допустил панику и после первого удара руководил организованной эвакуацией подразделения, в ходе которой лично вывел в безопасное место 7 военнослужащих.

В Самаре в память о погибших возложили цветы у Вечного огня. Фото: REUTERS

Старший сержант Роман Кузьмичев. Несмотря на полученные ранения, смог самостоятельно оказать первую помощь двум военнослужащим.

Ефрейтор Владимир Лабитов. Сразу после обстрела приступил к спасению тяжелораненых товарищей. Выполняя задачи по эвакуации неоднократно возвращался в горящее и разрушенное здание, оперативно оказывал первую помощь.

(Посмертно) Заместитель командира 1444 мотострелкового полка (территориальных войск) Центрального военного округа подполковник Алексей Бачурин. После первого взрыва, будучи раненым, организовал эвакуацию личного состава, не допустил панику среди личного состава, руководил выходом военнослужащих в безопасное место. Погиб в ходе последующих ударов вражеской РСЗО.

Военный салют в память о погибших воинах. Фото: REUTERS

Бойцы 1444 мотострелкового полка (территориальных войск) Центрального военного округа дали слово, что будут мстить за смерти товарищей. На следующий день уничтожили железнодорожную станцию Дружковка ДНР с иностранным вооружением и 200 украинских нацистов и иностранных наемников. В районе Масловки ликвидировали подразделение 130 иностранных наемников «Иностранного легиона».

За последние дни наши воины сожгли более десятка диверсионных групп, несколько сотен украинских националистов, десятки единиц иностранной боевой техники, склад с ракетным вооружением иностранных наемников, а в районе Константиновки уничтожили более 55 экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура».

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