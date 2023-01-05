Никита Михалков госпитализирован с гриппом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сначала СМИ сообщили, что у 77-летнего режиссёра ковидная пневмония, и он в тяжёлом состоянии. Но потом пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина сообщила, что у её шефа грипп.

- Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков был госпитализирован с гриппом, - сообщила пресс-секретарь Никиты Михалкова.

Супруга режиссера Татьяна Михалкова говорит, что пока точный диагноз не известен. По ее словам, сейчас его перевозят в Москву. Но откуда? Перед Новым годом режиссер, по слухам, был на Алтае.

Пять дней назад Никита Сергеевич вернулся в Москву на прощание со своим другом композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря от последствий ковида. В начале декабря Эдуард Артемьев попал в больницу с короновирусом, приведшим к пневмонии. От ковида в больнице его вылечили, но начались осложнения...

На прощании с ним Никита Михалков простоял в храме Вознесения Господня вместе с другими скорбящими часа полтора, пока шло отпевании. Людей там собралось достаточно. Сейчас некоторые шепчутся, что именно там режиссер и мог заразиться гриппом. Но в окружении Михалкова это не комментируют.

Желаем Никите Сергеевичу скорейшего выздоровления.