Сергей Степашин о прекращении огня в зоне СВО: "Это - демонстрация того, кто хочет мира"

Председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Сергей Вадимович, мы поздравляем вас с наступившим и приближающимся праздниками…

- С наступающим Рождеством, да.

- И хотели бы обсудить такую очень позитивную новость – Президент и Верховный Главнокомандующий России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7-го января. Вы знаете, что это - инициатива Патриарха Кирилла. И министр обороны уже отдал такой приказ…

- Ну, что я могу сказать? На самом деле, это -демонстрация того, кто, действительно, хочет мира.

Россия, несмотря на свою многоконфессиональность, все-таки всегда считалась Русью православной. Как считают себя и многие из тех, кто живет на Украине.

Правда, после того, как там захватывают храмы и не допускают наших верующих помолиться в Киево-Печерскую Лавру, у меня большие сомнения насчет их искренности…

И, все-таки, это (инициатива Патриарха, поручение нашего президента и Верховного Главнокомандующего, приказ министра обороны) - сигнал Украине, в свое время - единому народу, как мы все считали, что надо подумать и о мире.

Хотя бы - в эти Рождественские дня.

- Будет ли это понято и принято с украинской стороны?

- Честно говоря, у меня есть сомнения по одной простой причине.

Дело не только в украинцах. «Хаймерсы» – это США, артиллерийские орудия – это Франция, танки – Франция, Англия… А они к православию никакого отношения не имеют.

Но я еще раз хочу подчеркнуть – Россия, в данном случае, устами президента и нашего Патриарза, говорит о том, что - давайте хотя бы с этого начнем, с мира во имя людей, во имя единого православного мира…

- Сергей Вадимович, мы уже писали и сообщали на Радио "Комсомольская правда" о том, что вы - в качестве председателя попечительского совета Фонда развития территорий, вместе с гендиректором Ильшатом Шагиахметовым, ездили в Мариуполь, встречались с простыми людьми, ключи вручали от новых квартир. Ваши ощущения, как эту инициативу президента, патриарха и приказ министра обороны воспримут простые люди, с которыми вы общались?

- Это совершенно очевидно – и в Мариуполе… Ну, там сейчас, слава Богу, налаживается мирная жизнь и нет таких страшных обстрелов.

А вот - что касается Макеевки и особенно Донецка, да и других городов ДНР, они, конечно, будут рады…

Я уже рассказывал, когда мы встречались с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, он говорил - что касается Донецка, в этом городе просто опасно жить. Хотя там проживает сотни тысяч граждан.

Можете себе представить, как они ждут этого мира? Каждый день бьют и бьют… - по мирным гражданам, по жилым домам.

Поэтому, я еще раз говорю – вот этот Рождественской сигнал со стороны России - он адресован и так называемым «переговорщикам».

А если это перемирие, пусть временное, не состоится по вине украинской стороны - посмотрим, как тогда среагируют господа Макроны, Байдены… И я уж не говорю там про немецкого канцлера, известного «пацифиста»…

- А можете сказать, где вы будете встречать Рождество?

- В Казани. Мы здесь на пять дней, я ежегодно выезжаю сюда.

Здесь великолепный храм, два года назад открытый Патриархом. Там же - единственная в нашей стране церковь, которая находится, по сути дела, под землей – ее в свое время открывала Великая Княгиня Елизавета Федоровна.

И там - Казанская икона Божией матери, та самая икона, которая всегда освящала наших воинов для Победы и во имя Победы. Так что, буду там.

- И что вы попросите у Господа?

- Мира.

Победы во имя мира – я бы так сформулировал.

Победы над злом во имя мира. Вот так – это будет точная формулировка.

- Я был недавно в Казани с главой МЧС Александром Куренковым, буквально неделю назад… Там такая красота! Сергей Вадимович, я хотел завтра вам позвонить, теперь уж не буду вас беспокоить. А вы можете уже прямо сейчас обратиться ко всем, кто будет завтра встречать Рождество Христово. Ведь вы открывали храмы не только в России, но мы с вами были и в Сирии, и в Израиле, и в Палестине…

- Во-первых, я рад, что сей праздник стал государственным.

Потому что я помню себя мальчишкой, в Ленинграде - дома у нас всегда отмечали Рождество, особенно бабушка, она была верующим человеком.

Но это был такой запрещенный праздник и, чтобы отбить интерес к нему интерес у наших граждан, показывали хорошие фильмы и концерт артистов зарубежной эстрады. Вот такая была история в ночь с 6-го на 7-е января.

А сейчас это - праздник традиций, праздник веры в будущее, веры в Бога, веры в Любовь.

И я хочу пожелать всем, наверное, это сейчас главное у нас, в нашей стране - мира, добра, благополучия.

Еще раз говорю – мира, добра и благополучия. Всем нам вместе!

- Спасибо огромное. Я присоединяюсь к словам своего давнего и любимого героя. Вашей семье и вашим друзьям, вашим близким тоже всего самого доброго!

- Спасибо. Взаимно, Александр. Супруге тоже привет. До встречи.

- До свидания.