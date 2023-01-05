Герой спецоперации «Z» сержант Шаукенбаев хладнокровно уничтожает боевиков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

ВЫВЕЛ ПОДЧИНЕННЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Подполковник Артем КАЗАНЦЕВ

Подполковник Артем КАЗАНЦЕВ Фото: Минобороны РФ

«Подполковник Артем Казанцев вместе с группой российских военнослужащих, выполнял специальные задачи, находясь в районе одного из освобожденных населенных пунктов. Украинские боевики, стремясь вновь восстановить контроль над утраченным в ходе боев населенным пунктом, подвергли поселок массированному минометному обстрелу. Быстро сориентировавшись в ситуации, с учетом уже имеющегося боевого опыта, Казанцев эвакуировал группу в безопасное место. Меняя боевую позицию, подполковник Казанцев получил ранение осколками разорвавшегося рядом минометного снаряда. Несмотря на полученную от взрыва контузию, Казанцев вывел военнослужащих из-под обстрела. Благодаря смелости и отваге подполковника Казанцева, потерь в вверенной ему группе допущено не было. После того, как минометные позиции националистов были подавлены огнем российской артиллерии, подполковник Казанцев вместе с группой продолжили выполнять поставленные задачи».

ХЛАДНОКРОВНО УНИЧТОЖАЛ БОЕВИКОВ

Сержант Алишер ШАУКЕНБАЕВ

Сержант Алишер ШАУКЕНБАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения реактивного артиллерийского взвода сержант Алишер Шаукенбаев выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического населенного пункта. Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых позиций. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские подразделения силами пехоты и бронетанковой группы. Находясь под вражеским артиллерийским и минометным огнем, Шаукенбаев, действуя хладнокровно, проявляя смелость и отвагу, в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, выбрал место для расположения машины управления командира расчета, а также позиции для стрельбы боевых машин, обеспечил их безопасную подготовку к стрельбе. Благодаря сплоченным, слаженным и профессиональным действиям Шаукенбаева и его товарищей, огнем расчета была уничтожена боевая машина пехоты и бронированный автомобиль ВСУ. Всего силами артиллерийского дивизиона было уничтожено более 5 единиц военной техники, а также большое количество живой силы, что заставило врага отступить.

Благодаря своевременным и грамотным действиям сержанта Алишера Шаукенбаева и всего реактивного артиллерийского дивизиона удалось сорвать планы украинских боевиков, нанести им серьезное поражение, не допустить прорыва нашей линии обороны».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военное ведомство собрало в Москве детей участников СВО в Москве. Они приехали из 85 регионов, чтобы встретиться у Новогодней Елки министра обороны. За несколько дней они также посетят Театр Российской Армии, «Москвариум», экспозицию Музея Космонавтики, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», Главный храм ВС РФ, музей «Дорога Памяти», комплекс «Партизанская деревня», экспозицию «Сирийский перелом», студию военных художников имени Грекова и Танковый музей».

Фото: Минобороны РФ

Сегодня стало известно, что заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов в рамках Новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту шестилетнего Макара из Курганской области.

Макар приехал вместе с семьей в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Они посетили музейный комплекс – площадка № 1, попробовали Партизанский обед в блиндаже Партизанской деревни, а также увидели возможности танка Т-62М.

Фото: Минобороны РФ

А еще Макар вместе с семьей посетили лабораторию ремонта и реставрации военной техники и вооружения, где им вручили сертификат «Юного реставратора».

Отметим, что замглавы российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку Макара. В своем желании Макар хотел побывать в музеях военной техники. Ранее желание его сестры Агаты увидеть северное сияние и прокатиться в оленьей упряжке исполнил Президент РФ Владимир Путин.