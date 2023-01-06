Сергей Станкевич: «Российская» АЭС и газовый хаб в Турции - уже реальность

Политолог, историк, экс-советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич Фото: Иван ВИСЛОВ

…- Сергей Борисович, в последние месяцы у вас было несколько деловых командировок в Турцию. В четверг, 5 января, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Как вам это общение? Материалы уже опубликованы…

- Александр, я обращаю внимание на вещи мирные в основном, как вы знаете, и меня очень привлекает формирование мощного энергетического узла совместными усилиями России и Турции.

Он будет снабжать энергетикой и Ближний Восток, и, как минимум, южную Европу.

Напомню, что уже полным ходом идёт строительство атомной электростанции «Аккую».

- Вот как раз о ней шла речь. Я уже общался с Дмитрием Песковым, и он сообщил, что это была довольно продолжительная беседа, и это объясняется тем, что много было вопросов, которые предстояло обсудить.

- Да, да, а вот мне, кстати, уже довелось побывать на этой строительной площадке, там 25 тысяч человек сейчас трудится, почти без выходных.

А в наступившем году уже начинается завоз ядерного топлива на первый блок АЭС, и в 2023-м должен состояться пуск этого самого первого блока.

- Сколько будет всего?

- Четыре блока - по 1200 мегаватт каждый.

- А топливо откуда?

- Россия - поставщик топлива по контракту, и она же будет забирать отработанные материалы на дальнейшую переработку.

А будущий персонал этой станции уже проходит сейчас обучение в России.

- В сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре президентов, через запятую, говорится и о газовом хабе.

- Поначалу прокатилась волна комментариев - и по зарубежной, и по нашей прессе - причем, в основном, скептических, ироничных…

- У нас не было таких.

- Я просто по международной прессе сужу. А у нас в сетях видел реплики такого рода.

- Нет, я имею в виду в «Комсомолке» такого не было.

- Вы все-таки элитная пресса.

Но вот сейчас, когда проясняются детали, идея выглядит очень перспективной.

- О чем идет речь?

- Как выяснилось, сейчас, по годовым итогам работы Газпрома, основной для нас рынок (до прошлого года - такой, премиальный) серьезно «просел».

Правда, мы частично переходим сейчас на сжиженный газ, но это по объемам - несопоставимо.

- Какие же перспективы?

- Если создать серьезную базу хранения в Турции, а речь идёт о достаточно вместительных подземных хранилищах, тогда газ из России будет приходить в повышенных объемах..

- И ещё мы с вами несколько раз обсуждали тему зерновой сделки и об этом снова шла речь на сегодняшних переговорах. Вы всегда как-то так не то что скептически, а критично относились к тому, что происходит. Сегодня у вас есть какая-то уверенность, что позиция России будет поддержана?

- Я горячий сторонник этой сделки изначально, всячески ее поддерживал. И продолжаю утверждать, что она очень актуально возникла и вовремя, как зримая альтернатива военным действиям.

То есть, Россия и Украина, взаимодействуют во вполне мирном и благородном таком продовольственном проекте. И само наличие этой альтернативы – это правильный стимул к миротворчеству.

Но пока, к сожалению, здесь оптимизма у меня гораздо меньше.

С одной стороны, вроде все успешно – Украина уже преодолела рубеж в 12 миллионов тонн с момента начала этой черноморской продовольственной инициативы и 12 миллионов тонн продовольствия уже экспортировано из трех украинских портов. Примерно четверть продовольствия экспортировано и в, действительно, нуждающиеся, голодающие страны, через посредство ООН.

Тем не менее, вторая-то сторона у этой сделки – это возможность для России экспортировать и продовольствие, и в основном нас интересуют…

- Удобрения.

- Да, конечно. И вот здесь ситуация - не скажу, что на нуле, но недалеко от нуля. Вот пару кораблей отгрузили в конце истекшего года с удобрениями, но это - капля в море.

А вот директиву выпустить Евросоюз по этому поводу пока не смог, несмотря на то, что и ООН, и Эрдоган лично лоббируют давно такой шаг.

- А вы в Турцию собираетесь в ближайшее время?

- Да, я в январе как раз сейчас планирую поездку в Стамбул, там намечается очень интересная инициатива – меня приглашают ее обсудить.

- В чем ее смысл?

- Речь идет о создания экспертного совета - центр евразийского диалога «Босфор». (Пока - рабочее название.)

А смысл в том, чтобы эксперты из России, Турции, европейских стран, включая Украину, могли бы встречаться и вести какой-то обмен мнениями. По поводу того, как улаживать конфликты, избегать их обострения.

На мой взгляд, идея интересная, место естественное для такого рода миротворческого форума экспертов. И я охотно поговорю с теми, кто готов примкнуть к евразийскому такому экспертному форуму.

- Тогда - удачи. И - спасибо огромное, Сергей Борисович. Как всегда, четко, внятно и с оптимизмом, тем не менее.

- Спасибо вам. И - всего самого доброго в Новом году.

- Взаимно.

- Счастливо.