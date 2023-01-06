«Занимались сексом два дня»: Анна Седокова раскрыла интимную тайну Павла Воли

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова не раз доказывала, что она – женщина без комплексов. Несколько месяцев назад в интервью Ляйсан Утяшевой артистка рассказала о том, как занимается сексом с мужем. И вот теперь Седокова вновь подняла тему интимной жизни, а заодно раскрыла семейные тайны Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.

Анна снялась в новом выпуске YouTube-шоу «Женский форум». Рассказывая о жизни с молодым мужем, 30-летним футболистом Янисом Тиммой, 39-летняя певица призналась, что их секс может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

«Мы занимаемся сексом не каждый день, ну через день, но почему это так всех волнует? Закрылись как-то и занимались сексом два дня! Утяшеву это не удивит, ведь про Волю ходят большие слухи. Все из нашего поколения знают, кто такой Паша Воля!», - сообщила аудитории Седокова.

Анна решила развить эту тему и обратилась к ведущим и зрителям шоу.

«Вы не знаете, кто такой Воля? Вы еще ма-а-аленькие», - кокетливо заключила Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети.

В июне, снимаясь в YouTube-шоу Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан», Анна поделилась секретами успешного тайм-менеджмента. Певица призналась, что секс в их семейной спальне длится по два часа. Экс-«ВИА Гра» похвасталась, что они с Янисом всегда находят время для долгих супружеских утех, даже несмотря на безумную занятость.

- В планировании нужно также учитывать отдых, 15-тиминутки, - отметила Седокова.

- У вас 15 минут длится? - вдруг сменила тему Ляйсан.

- Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, правда! Я иногда хочу поменьше, - заявила певица.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан тогда вздохнула и отметила, что очень хорошо понимает Седокову. Гимнастка не раз высказывалась об интимных способностях своего мужа Павла Воли. В одном из интервью она призналась, что считает супруга ненасытным в постели.

- Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий, - откровенничала Ляйсан.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля осенью отметили десятилетнюю годовщину семейной жизни. У них подрастают двое детей - девятилетний сын Роберт и семилетняя дочь София. Несмотря на долгие отношения в браке, звездная пара неизменно демонстрирует нежные чувства друг к другу.