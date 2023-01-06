Лера Кудрявцева улетела от мужа

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рабочий график Леры Кудрявцевой расписан по минутам: она ведет популярные шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», а также воспитывает четырехлетнюю дочь Машу от хоккеиста Игоря Макарова. Отметив Новый год с семьей, Лера решила устроит себе отпуск в теплой стране. Телеведущая выбрала для отдыха не любимые звездами Дубай или Мальдивы, а пока еще мало раскрученное направление – Оман. Вот только в поездку телезвезда почему-то отправилась одна, без мужа.

О своем отпуске Кудрявцева объявила в соцсетях, поделившись видеороликом, снятым в бизнес-классе самолета. Лера пообещала подписчикам регулярно выходить на связь и рассказывать об Омане.

«Ну что, вот и мой отпуск. Полетела в Оман. Буду вам рассказывать об этом государстве. Открываем новые горизонты», - сообщила телеведущая.

Лера выбрала для отпуска Оман. Фото: соцсети.

Перед вылетом Лера не удержалась и пошутила по поводу того, что она покидает Родину. 51-летняя телеведущая предположила, что ее могут заподозрить в эмиграции, поэтому заверила, что искренне любит свою страну. В качестве доказательства Кудрявцева предъявила футболку с надписью «Россия», которую она, по ее словам, приобрела в магазине аэропорта.

«Ну что же, полетела отдохнуть. В аэропорту майку купила. Ну, чтоб вопросов не было, так сказать», - пояснила теледива.

Уже через несколько часов Лера делилась на своей странице яркими кадрами Омана. Телеведущая показала, как она гуляет по пляжу в длинной яркой тунике. Поклонники осыпали Кудрявцеву комплиментами: «Какая красивая», «Вы вообще не меняетесь», «А Маша с вами не поехала?», «Какое необычное место», «Вы просто богиня», «Как вам идут такие пейзажи», - написали фолловеры.

В это время Игорь Макаров на своей странице в соцсети делился кадрами с дочкой Машей, снятыми в Москве. Из этого поклонники заключили, что Лера решила провести отпуск без мужа и дочки. Пользователи Сети встревожились: неужели в звездной семье случился разлад? Впрочем, еще недавно Кудрявцева заверила публику: у них с Игорем все в порядке.

«У нас все хорошо. Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака!» - отметила Лера.

«Ну что же, полетела отдохнуть. В аэропорту майку купила. Ну, чтоб вопросов не было, так сказать», - пояснила теледива. Фото: соцсети.

При этом телеведущая не считает свой брак идеальным. Так, Лера призналась журналистам, что между ними с мужем давно нет страсти. А семейная жизнь превратилась в союз двух близких людей. И в этом нет ничего страшного, уверена звезда экрана.

– Девочки, поживите вместе 10 лет - страсти не будет и у вас! Я вас уверяю! – заявила Кудрявцева.

Теледива считает, что любовь живет три года. А потом супругов заедает быт. В качестве примера Лера привела собственную семью. Первые три года у них с Игорем Макаровым все было идеально. А потом началась рутина.

- Первые три года – да, а потом – семья, быт… Вы – друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет! Такого не бывает просто! Страсть – это другое совсем! – уверена Лера.