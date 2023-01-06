Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 января 2023 года: Российский флаг - над Большим Потемкиным, Незалежную теперь не зовут на G20

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 января 2023 года Фото: Александр КОЦ

Ракетные удары: цели поражены

В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка уничтожены: 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, 6 автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

Краматорск. Позиции противника вскрыты, «HIMARS» также ничтожены

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорска вскрыты позиции и уничтожены 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.

Большой Потёмкин - под контролем наших войск

Остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона, перешел под полный контроль российских войск. Корреспондент РИА Новости побывал на острове и лично убедился в этом.

«Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, - это фейк. Здесь их флага нет и не будет», - рассказал один из военнослужащих.

Выведены из строя «Грады» ВСУ: продолжение следует…

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ за сутки поражены: 2 артиллерийских склада ВСУ, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 пусковые установки РСЗО «Ольха», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», 2 самоходные гаубицы 2С3 «Акация», 3 гаубицы Д-20, 2?гаубицы Д-30, артиллерийская система М777 (США), радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37, 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 84-х районах.

Днепр, Полтава, Чернигов, Харьков: воздушная тревога

Воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению граждан. Жителям советуют не покидать укрытий. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

ВВП Украины: падение на 30,4%

Министерство экономики Украины по итогам 2022 года оценило уровень падение ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Незалежную не позвали на саммит G20 в Нью-Дели в 2023-м

Украину не включили в список приглашенных на саммит G20, который состоится осенью 2023-го года в Нью-Дели, об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на брифинге.

«Члены G20 и специально приглашенные государства, которых мы планируем пригласить, были объявлены… не думаю, что Украина в этом списке. Если буду какие-либо изменения в этом, я обязательно… поделюсь с вами», - сказал чиновник.