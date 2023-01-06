Виктория Боня заплатила полмиллиона рублей, чтобы забраться на самый высокий вулкан планеты

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году Виктория Боня поставила личный рекорд: 43-летняя телеведущая решила покорить первую в своей жизни горную вершину. Виктория отправилась в Непал, чтобы забраться на гору Манаслу высотой 8163 метров. Правда, поездка в Гималаи закончилась совсем не так, как планировала модель. Из-за схода лавин восхождение пришлось прервать, и до вершины Боня так и не добралась.

В этом году Виктория решила повторить свой опыт и вновь подняться на вершину. В соцсетях телеведущая сообщила, что уже прилетела в Чили и собирается взобраться на высоту 6893 метров. Какую именно гору она собирается покорить, Боня не сообщила. Но очевидно, что речь идет об Охос дель Саладо – самом высоком вулкане мира. Гора расположена недалеко от порта Кальдера в регионе Атакама, на границе Аргентины и Чили.

Поездку Бони организовала российская компания, специализирующаяся на активном отдыхе и турах для альпинистов. Как сообщается на ее сайте, 15-дневная экспедиция с восхождением на Охос дель Саладо стоит 6 тысяч долларов (почти 500 тысяч рублей). В эту цену не входит перелет до Чили, а это еще около 2-3 тысяч долларов (примерно 145 тысяч - 216 тысяч рублей), а также питание в городах.

Накануне старта экспедиции Боня вышла на связь с поклонниками и попросила их о помощи. Фото: кадр видео.

Накануне старта экспедиции Боня вышла на связь с поклонниками и попросила их о помощи:

- Если через 12 дней не выйду на связь, то вызывайте поисково-спасательные работы, - пошутила телеведущая.

Первый день поездки Бони не обошелся без злоключений. Предполагалось, что туристическая группа будет любоваться на розовых фламинго в живописном местечке Лагуна Роса. Однако погода резко переменилась, похолодало и выпал снег.

«Вместо обычного наблюдения за розовыми фламинго, группа сама превратилась в пингвинчиков и боролась со стихией», - пошутили организаторы тура.

Какую именно гору она собирается покорить, Боня не сообщила. Но очевидно, что речь идет об Охос дель Саладо – самом высоком вулкане мира. Фото: соцсети.

Предыдущее восхождение на гору Манаслу далось Боне нелегко. Телеведущая сильно страдала от горной болезни и даже угодила в больницу. К слову, прошлый тур звезды был гораздо более дорогим. Правда, за него платила не сама Виктория, а ее возлюбленный. По словам Бони, за поход, перелет, снаряжение и прочее она выложила более 50 тысяч евро (3 миллиона 800 тысяч рублей).