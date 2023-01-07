Анастасию Волочкому и Ирину Пегову постоянно упрекают в отсутствии вкуса

Балерина Анастасия Волочкова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иногда складывается впечатление, что знаменитости намеренно триггерят своих поклонниках в соцсетях. Выкладывают нелепые фотографии и специально дразнят, провоцируют на гневные комментарии... Очень часто объектом критики становится внешний вид звезды. Мы решили вспомнить, за что в прошлом году ругали артистов их поклонники.

Ни один выход в свет Ирины Пеговой не остается без внимания ее фолловеров. Даже совершенно нейтральное платье Пеговой обязательно вызовет в ленте обсуждение «друзей». Мнение диаметрально противоположное: от «какое красивое» до «не ваше платье, Ирочка. Кто вас вообще одевает? цвет платья как для бабушек»…

То самое "бабушкино" платье Ирины Пеговой. Фото: СОЦСЕТИ

А уж если Ирина рискнет нарядится в яркое, короткое, с рюшечками и воротничком – жди беды. Критики заклюют, как бывало не раз: «никаких рюш в области груди и шеи. Не носите вещи под горло. Цвет, форма, пуфы и жабо совсем не подходят вам!».

Поклонники Мирины Зудиной усомнились: натуральная ли грудь? Фото: СОЦСЕТИ

Актрису Марину Зудину трудно назвать иконой стиля. Но она за собой следит и старается выглядеть по моде и моложаво, за что ей иногда прилетает от «поклонников». Вот надела Марина эффектное платье с глубоким вырезом, подчеркивающим высокую девичью грудь. Выглядит шикарно, но народ не обманешь: «надо много денег на такой тюнинг».

Елена Валюшкина перестала закрашивать седину, и это огорчило ее фолловеров. Фото: СОЦСЕТИ

Недавно досталось народной любимице Елене Валюшкиной. К ней подписчики обычно очень доброжелательны. Но вдруг не понравился её цвет волос. «Елена, вам срочно нужно обратно в русый, не вот этот блекло выбеленный…», - написали в микроблоге актрисы. На что Елена честно ответила: «Хочу огорчить. Это не выбеленный блекло, а седой. Теперь только так».

Под огонь критики попадают не только актрисы, но их коллеги-мужчины.

Красавчик Павел Деревянко продемонстрировал прикольный наряд, хотя вряд актер гуляет в нем по городу. Павел в шортах и белых колготках. Костюмчик забавный. Но не все его оценили и попросили Павла снять колготы (скорее все-таки это были легенсы): «Колготы то зачем напялил? Ты что артист балета?».

Белые колготки Павла Деревянко никого не оставили равнодушными. Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, о балете. Чемпион антирейтинга, безусловно, Анастасия Волочкова. Дело не только в её шпагатах. Вот, например, белые ботильоны на здоровенных каблуках и танкетке. Они взорвали ее страничку в одной запрещенной соцсети. «Неужели , Анастасия, вы не осознаете, что эта обувь верх уродства и пошлости, неужели не доходит до вас, что что это просто некрасиво и отвратительно, - писали в комментариях. - На таких ногах пешком будет быстрее, чем на «Сапсане»». Язвительным и ехидным фолловерам балерина посвятила целый пост: «Золотые мои, я честно не понимаю такого ажиотажа по поводу моих кэблов, в которых я одним днем съездила в Питер. 1000 комментариев! Что случилось? Они такие удобные! И каблук высокий, как я люблю. А что не так? Я предпочитаю удобную обувь и берегу натруженные пуантами стопы»…

Знаменитые кэблы Насти Волочковой. Фото: СОЦСЕТИ

«Да разговор не про обувь, а про умение одеваться со вкусом, - ответили ей подписчики. - Что у неё с вещами? Постоянно как бомжара».

Без Волочковой скучно бы нам жилось…