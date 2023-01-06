«Теперь у меня два вареника»: Певицу Риту Дакоту изуродовали во время пластики губ

Рита Дакота. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Рита Дакота рассказала, что стала жертвой пластического хирурга. Артистка хотела избавиться от ассиметрии губ, а в итоге стала обладательницей пухлых губ-вареников. В соцсетях она рассказала о своих злоключениях.

Певица призналась, что далеко не сразу решилась на коррекцию губ. Но постепенно поняла, что ей хочется их усовершенствовать.

«С возрастом и особенно после родов с одной стороны верхняя губа стала чуть тоньше, чем с другой. Вы этого не видите, потому что с одной стороны я карандашом в цвет губ это поправляю», - объяснила артистка.

Дакота решила, что новогодние праздники отлично подходят для косметической процедуры.

«Я нашла клинику, где работает мастер, которая офигенно убирает асимметрию. Именно не увеличивает вареники, а аккуратненько работает с формой. Уже перед выездом увидела, что они записали меня к другому мастеру. И тут я должна была сказать: «Нет, я к вам не приеду», но мне стало как-то неловко. Мне в праздники нашли окошко, мастер приехала до открытия клиники, ну и менеджер уверяла, что она работает в той же технике. Мое умение говорить нет дало пробоину. И я поехала», - сообщила певица. Получившийся результат шокировал певицу.

Рита недовольна результатом пластики. Фото: кадр видео.

«Теперь у меня два вареника. Федя (бойфренд певицы – Ред.) меня убьет», — заявила Дакота.

Артистка поинтересовалась у подписчиков, что ей делать – сразу избавляться от последствий пластики или подождать, пока отек спадет. Поклонники посоветовали артистке не торопиться и все-таки подождать.

Рита никогда не скрывала, что неоднократно ложилась под нож хирурга. Она откачивала лишний жир и корректировала нос. В 2019 году она сделала липосакцию и, по ее словам, обрела уверенность в себе.

Певица не знает, что ей делать. Фото: соцсети.

«Недавно я сделала липосакцию. Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отёка ни спортом, ни питанием, ни апараткой, ни липолитиками, ни массажами, - делилась она в соцсетях. - Я не вставляла никакие силиконовые импланты ни в грудь, ни в попу, я скорректировала 3Dскульптурированием то, что не могла принять в своём изменившемся после родов и гормонального сбоя теле, то, что вызывало во мне комплексы, боль и непринятие своего отражения. Обманывать и впаривать курсы про то «как быстро обрести тело мечты» я считаю жестоким и циничным вкладом в наращивание комплексов и травм у простых девчонок, которые не могут похудеть сами, и позволить себе такую процедуру тоже не могут. Я адепт искренности со своей аудиторией, адепт бабской солидарности, поэтому дала себе слово рассказать о своём опыте, как только придёт правильное время».

Лечь под нож пластического хирурга Риту заставил развод с мужем. Певец Влад Соколовский после разрыва с женой ушел к финес-модели Наталье Сульяновой, что стало еще одним ударом по самолюбию Дакоты. Примечательно, что психолог, помогавший Рите после развода, одобрил ее планы на липосакцию.

После болезненного разрыва с мужем Рита сделала все возможное, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она записала новые песни, съездила в путешествие, сменила круг общения (по словам певицы, ее муж спал с ее лучшими подругами – и об этом знали все, кроме нее). Сразу после того, как Дакота узнала про многочисленные измены Соколовского, она начала топить горе в алкоголе, курила одну сигарету за другой и даже хотела изменить внешность, чтобы стать похожей на любовниц мужа. Но со временем взяла себя в руки и полностью изменила свою жизнь.