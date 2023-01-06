Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Непрекращающиеся попытки избрать спикера Палаты представителей Конгресса США и заменить наконец надоевшую всем Нэнси Пелоси пока не увенчались успехом – часть республиканцев блокирует кандидатуру Кевина Маккарти.

В качестве альтернативы один из конгрессменов выдвинул на этот пост Дональда Трампа.

Демократы ликуют – республиканское большинство в Палате представителей оказалось неспособным прийти к общему знаменателю. Несмотря на численный перевес над демократами (222 конгрессмена против 212), члены Республиканской партии не могут запустить работу нижней палаты Конгресса, фактически остановив в стране все законодательные процессы.

Основной кандидат от республиканцев, 57-летний Кевин Маккарти намерен попытать счастья в седьмой раз, но победы ему пока ничто не предвещает – 20 однопартийцев, принадлежащих к крылу Дональда Трампа, похоже, и в дальнейшем не собираются за него голосовать.

А конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц и вовсе выдвинул на место спикера Палаты представителей экс-президента США лидера республиканцев Дональда Трампа. И это несмотря на призывы бывшего главы Белого дома сплотиться вокруг фигуры Маккарти и начать уже заниматься своей работой.

Все дело в том, что часть представителей нижней палаты считают Кевина Маккарти неподходящим кандидатом на роль спикера, называют его излишне мягкотелым, а то и вовсе «тайным демократом». Тем не менее сам Маккарти любые обвинения в свой адрес отрицает и, по всей видимости, собирается бороться за кресло до победного конца.