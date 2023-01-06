Американец, проведший полжизни в тюрьме из-за ошибки следователей, учится пользоваться Интернетом

Сейчас Морису 69 лет, из которых 38 он провёл за решеткой. Фото: EAST NEWS

69-летний житель Соединённых Штатов Америки Морис Хастингс отсидел в тюрьме больше половины своей жизни. Он был ни в чем не виновен.

Трагедия произошла в Калифорнии в 1983 году: отправившуюся за покупками в супермаркет Роберту Вайдермайер ограбили, изнасиловали и убили выстрелом в голову.

В преступлении обвинили Мориса Хастингса. И только на основании заявления мужа погибшей, который рассказал, что видел кого-то похожего, кто ехал за рулём машины, в которой позднее нашли тело Роберты.

Суд длился несколько лет, было опрошено более 100 свидетелей, Морис настаивал на своей невиновности.

На теле жертвы был найден биологический след убийцы, однако экспертиза ДНК не проводилась, хотя она уже вовсю применялась.

Прокурор требовал смертной казни, присяжные приговорили Мориса к пожизненному заключению.

В 2000 году Хастингс в очередной раз попросил провести ДНК-тест, но получил повторный отказ. Анализ был сделан лишь в 2021 году, и он подтвердил невиновность Мориса.

Убийца был найден и осуждён; он умер в тюрьме.

Сейчас Морису 69 лет, из которых 38 он провёл за решеткой, искупая чужие грехи.

Мужчина заявил, что не держит зла ни на кого и хочет насладиться свободой и счастливой жизнью.

Морис рассказывает, что все время, проведенное на свободе, тратит на постижение всего того, что получило бурное развитие за последние десятилетия. И активно осваивает Интернет, разного рода гаджеты; уже без опасений он пользуется своей первой в жизни кредитной картой.