В США воры попросили полицейских помочь им с транспортировкой украденного

Фото: EAST NEWS

В службу спасения небольшого американского городка Пойнсиана (штат Флорида) позвонила женщина и заявила, что нуждается в экстренной помощи.

Прибывшим на вызов полицейским дверь никто не открыл, и они были решили войти в квартиру самостоятельно.

Оказалось, что в квартире находится пара, которая, судя по всему, ограбила помещение и собиралась вывезти упакованные вещи.

После проверки по базе данных мужчину опознали – накануне он совершил мелкую кражу в городском супермаркете и попал на камеру видеонаблюдения.

Когда же полицейские поинтересовались у пары причиной звонка в 911, женщина объяснила, что они вместе с напарником нуждались в помощи по вывозу из квартиры украденных вещей. А еще она хотела, чтобы офицеры подкинули их до аэропорта, поскольку они планировали провести несколько дней в Нью-Йорке.

– Полицейские действительно помогли им с их вещами и действительно подвезли их, но не в аэропорт, а в отделение. Полицейский участок для них намного лучше, чем Нью-Йорк, – заявили в офисе шерифа.