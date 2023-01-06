Папа римский Франциск поддержал идею рождественского перемирия между Россией и Украиной

Папа римский Франциск I. Фото: REUTERS

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что папа римский Франциск, с которым он поддерживает теплые отношения, выступил за предложение Кремля о рождественском перемирии.

Также Севастьянов отметил, что глава римско-католической церкви просит продлить мирный режим до 20 января.

Глава ВСС рассказал:

- Я общался с папой. Папа римский поддерживает эту инициативу и считает, что стороны должны до 20 января прекратить какие-либо боевые действия. Он считает, что это правильная инициатива, - рассказал он.

Президент России Владимир Путин 5 января отдал приказ о прекращении огня с 6 января по 7 января в зоне спецоперации российских войск на Украине. Днем ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пожелал всем мирного неба над головой в рождественскую ночь и предложил установить рождественское перемирие с полудня 6 января до полуночи 7 января.