Свобода слова по-прибалтийски: Что известно об аресте в Риге шеф-редактора Sputnik-Литва Марата Касема

Марат Касем является гражданином Латвии, но в последние несколько лет живет и работает в Москве. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Русофобские режимы государств-лимитрофов не упускают возможность показать свою сущность: от откровенно хамских заявлений в адрес России и «победоносной» войны с памятниками они перешли к откровенно диктаторским действиям. Например, к аресту журналистов.

Спецслужбы Латвии провели спецоперацию по задержанию шеф-редактора издания Sputnik-Литва Марата Касема. Стало известно, что журналисту инкриминируют сразу две уголовные статьи: нарушение санкционного режима и шпионаж. Конечно же, в пользу России.

Обычно инертная и неповоротливая государственная машина на этот раз сработала с точностью отлаженного механизма: очень быстро суд принял решение о содержании Касема под стражей, а еще через некоторое время он был направлен в центральную тюрьму в Риге.

Марат Касем является гражданином Латвии, но в последние несколько лет живет и работает в Москве, в Ригу он приехал в конце декабря по семейным делам.

В МИД России арест журналиста назвали «бесчеловечным и подлым террором латвийского режима против любого инакомыслия».

– Рига в очередной раз продемонстрировала, что для неё такие ценности демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, не более чем пустой звук. При этом пределов латвийским карательным практикам не видно, – написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Подобного же мнения придерживается и гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

– В случае с Касемом - это явная месть прибалтийских режимов за его работу на российское СМИ, – сказал он.

Киселев напомнил, что Касем нередко говорил об ощущении политического преследования. В частности, в публичной плоскости разговор об этом шел и в ходе сессии на Петербургском экономическом форуме, в котором журналист принимал участие.

Вопросом помощи Марату Касема пообещала заняться член комитета ГД по международным делам Мария Бутина.

- Ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов – не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку, – заявила она.

Известно, что при рассмотрении дела Касема в просьбе защиты выпустить журналиста под залог было отказано. Если суд примет решение, что обвинение в шпионаже обосновано, шеф-редактору Sputnik-Литва может грозить до 20 лет лишения свободы.