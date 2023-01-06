Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на левом берегу Днепра, Херсонская область. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Режим прекращения огня в зоне СВО на Украине - это не перемирие

Скоро сутки, как в публичном информационно м пространстве обсуждается якобы предложение Москвы о "Рождественском перемирии" в зоне проведения СВО на Украине с 6 января 2023 года. Обсуждается то, чего нет. Потому что никакого такого предложения, как не было, так и нет. Перемирие предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На этом уровне его инициатива и осталась. Что же касается официального шага Москвы, то президент России Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня на 36 часов в канун и во время празднования православного Рождества. Это, как говорили раньше в Одессе, две большие разницы.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Перемирие требует согласия на такое действие двух сторон. И мы уже имели печальный опыт устройства перемирий с Украинской стороной тех же ЛДНР. Были и "хлебные", и новогодние, и рождественские перемирия, и еще вагон и маленькая тележка иных, которые Киев нарушал на счет раз и даже раньше.

Что значит режим прекращения огня

Россию в данном случае совершенно не интересует реакция Киева. Наше решение, с одной стороны, преследовало цели дать возможность православным верующим Украины сходить на молебен и службу в храмы, спокойно и без опаски помолиться. То есть не препятствовать проявлять себя христианином в этот святой день. Но с другой стороны, и это отметил глава ДНР Денис Пушилин, совсем не означает, что российские военные сложат оружие и зачехлят пушки. Они не будут инициативно предпринимать наступательные действия и артиллерийские обстрелы с ракетными ударами, но любое поползновение со стороны ВСУ будет немедленно пресекаться, в том числе, с использованием, всех средств поражения. Более того, я это я добавлю уже от себя, скорее всего, в случаях попыток наступлений или обстрелов со стороны ВСУ, в ответ полетит не "обычная" а, как минимум, двукратная "ответка".

Украинские минометчики на окраинах Артемовска (Бахмута), ДНР. Фото: REUTERS

Что ответили Украина и Запад на решение Москвы

Вместе с тем Москва явно протестировала "ту сторону" своим предложением. И тест удался. Потрясающее единодушие Украины и Запада не оставило никаких сомнений – никого по ту сторону не волнуют ни мирные граждане, ни их убеждения, ни их жизни. Первым свой "поганый" рот открыл, как водится в последнее время, советник главы Офиса президента Украины Мша Подоляк. Который заявил, что Украине не прекратит огонь на время Рождества, а "временное перемирие" возможно только в том случае, если Россия полностью выведет все войска "с украинской территории". В аналогичном ключе выступил и экс-бригадир луганской братвы, возглавляющий сейчас СНБО Украины Алексей Данилов, который на днях обещал канцлеру ФРГ танковые бои под Берлином, если тот не передаст Киеву танки "Леопард-2". Регулярно вызывающий рвотный рефлекс своими экзерсисами глава МИД Украины Дмитро Кулеба высказался в том плане, что не стоит "воспринимать предложение России всерьез".

Но всех переплюнул президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. В своем регулярном вечернем видеообращении он не смог обойти эту тему, но высказался совершенно однозначно.

- Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных, - заявило это существо, которое человеком назвать язык не поворачивается. Так откровенно до него не врал никто и никогда. Даже Арестович. И покойный "потерь нет" Тымчук, самоубившийся, не выдержав груза собственной лжи. Куда там движутся ВСУшники на Донбассе, комик кровавый? Разве что безвременно и досрочно к могиле. И в массовых количествах.

Владимир Зеленский: "Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе". Фото: REUTERS

Чуть позже стало понятно, что у Киева и Запада по этому вопросу позиция абсолютно единая.

- Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что заявил Путин, - заявил президент США Джозеф Байден и намекнул, это якобы Путины необходима передышка. - Я думаю он хочет получить немного "кислорода".

Председатель Евросовета Шарль Мишель поддакнул Байдену, назвав наше решение об одностороннем прекращении огня "фальшивым и лицемерным". Слова, которые так подходят к самой его организации.

- Учитывая отсутствие доверия ко всему, что исходит из Кремля, и для того, чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, нам необходимо увидеть конкретные действия России, - скептически оценил решение России официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли объявил, что предложение России о рождественском перемирии не приблизит "перспективы" мира. Не осталась в стороне и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

- Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией, - подсуетилась глава МИД Германии, не замеченная ранее в излишнем использовании интеллекта на своем посту.

Единственным диссонансом в этом слаженном "хоре мальчиков" прозвучал голос из офиса генсека ООН, завивший, что Гутерриш приветствовал бы это перемирие. Но кому нужен этот генсек этой ООН?

У них был шанс проявить себя людьми - они отказались

- Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители её отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства, - резюмировал и российское предложение, и ответную реакцию на него зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. - Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами.

- Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия, - продолжил Дмитрий Анатольевич. - Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото: REUTERS

И тут Дмитрий Анатольевич допустил только одну ошибку – Бербок еще далеко не бабка. Ей недавно стукнуло всего 42 года. Хотя, если посмотреть, как выглядит и как думает, то и тут он тоже прав.

У всех у них бал шанс проявить себя людьми, человеками. Они от него отказались.