Как соцсети влияют на мозг детей: одна функция в Сети полностью меняет поведение ребенка

Ученые отмечают, что подростки, вечно проверяющие свои социальные сети, становятся гиперчувствительными к обратной связи со сверстниками. Фото: Shutterstock

Ученые Университета Северной Каролины три года с помощью МРТ изучали мозг 169 подростков из разных школ подростков (средний возраст 12 лет). Они хотели понять, связана ли частая проверка сайтов социальных сетей с изменениями в функциональном развитии мозга у подростков. Проще говоря — что происходит в мозгу, кода дети ждут лайки под своими постами. И на днях исследование было опубликовано в медицинском журнале JAMA Pediatrics.

Как говорят ученые, платформы социальных сетей предоставляют подросткам беспрецедентные возможности для социального взаимодействия в критический период развития, когда мозг особенно чувствителен к социальной обратной связи: «Подростковый возраст — один из самых важных периодов для развития мозга, когда происходят большое количество реорганизационных изменений, - говорит один из авторов исследования доцент кафедры психологии и неврологии Ева Тельцер. — Особенно чувствительны те области мозга, которые реагируют на социальное вознаграждение».

А лайки в соцсетях это и есть социальное вознаграждение. Также к социальному вознаграждению относятся положительные отзывы сверстников или даже получение денег.

Исследователи изучали изменение в мозге и поведении подростков, которые проверяли три платформы социальных сетей (Facebook*, Instagram* и Snapchat). Некоторые делали это не более одного раза в день, а некоторые — более 20 раз в день. Подростки проходили функциональное магнитно-резонансное сканирование (фМРТ) мозга. Во время сканирования они видели сигнал о том, какой лайк получат — поощрительный, нейтральный или негативный. Ученые делали снимки мозга детей, и со временем видели четкие изменения в определенных отделах мозга тех детей, которые остро реагировали на количество лайков.

Ученые отмечают, что подростки, вечно проверяющие свои социальные сети, становятся гиперчувствительными к обратной связи со сверстниками. «С годами их мозг становится более восприимчивым к ожидаемой обратной связи», — отмечают ученые. По сути — формируется полноценная зависимость от лайков.

Но как это отразится на будущем поведении, ученые пока не могут спрогнозировать. Вполне вероятно, это повлияет и на взрослую жизни. А, может, подросток перерастет эту зависимость.

Но как говорят ученые, однозначно необходимы дальнейшие исследования, изучающие долгосрочные связи между использованием социальных сетей, развитием нервной системы подростков и психологической адаптацией, чтобы понять последствия влияния соцсетей на развитие современных подростков.

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