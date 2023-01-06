Росгвардейцы провели обыск в кабинете генерала СБУ

Внимание привлекло пособие «Вести! Бороться! Побеждать!», рассчитанное на младших командиров морской пехоты Украины. Фото: Предоставлено Росгвардией

Бойцы Росгвардии провели обыск в доме генерала СБУ. Во время мероприятий сотрудники Росгвардии обнаружили домашнюю библиотеку, особое место в которой занимали сигнальные экземпляры антироссийских изданий, которые были предназначены для распространения среди украинских военнослужащих.

«Внимание привлекло пособие «Вести! Бороться! Побеждать!», рассчитанное на младших командиров морской пехоты Украины. Сборник изобилует многочисленными упоминаниями Российской Федерации в духе «коварного северного соседа» либо и вовсе «кровавого мордора»», - показали изъятый экземпляр в Росгвардии.

В ведомстве обратили внимание, что это издание вышло при поддержке Генштаба Вооруженных сил Украины, Украинского кризисного медиацентра, Посольства Соединенных Штатов Америки на Украине и общественной организации «Дух Америки».

Цитата из этого низкосортного пропагандистского пособия: «Борьба с российскими силами очистила морскую пехоту от предателей, приспособленцев и гастарбайтеров, кристаллизовала новую формацию защитников Украины», и это при том, что издано пособие задолго до начала специальной военной операции.

Очевидно, что речь идет о ведении некого необъявленного конфликта с 2014 года.

Еще одна находка росгвардейцев в доме генерала СБУ — художественный роман, автором которого выступил сам генерал СВУ.

«Произведение посвящено событиям 2014 года и также имеет антироссийскую направленность», - отметили в Росгвардии.