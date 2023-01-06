Помощник Патриарха Владимир Ресин: На Рождество в Москве впервые зазвонят десятки новых колоколов

Владимир Ресин. Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Владимир Иосифович, сегодня весь день вспоминаю наши с вами поездки, путешествия по столичным православным храмам. И я вот посчитал – мы примерно два десятка строящихся храмовых комплексов посетили. Скажите, а вы же где-то лет пятнадцать уже, да - помощник Патриарха Кирилла и советник мэра Москвы Сергея Собянина по реализации программы «200 храмов»?

- Нет, я - 12 лет этим уже занимаюсь. А программа наша расширилась и в ней уже - больше 400 объектов. Поэтому, она называется просто: «По строительству православных храмов в шаговой доступности в Москве».

Имеется в виду в целом - Большая Москва, столица же увеличилась.

- А в строю, как говорят строители, их сколько?

- Мы, Александр, официально уже сдали 117 храмовых комплексов. В том числе в прошлом году - 15 храмов.

- Вы имеете в виду, в 2022-м?

- Да. Думаю, у нас скоро снова будет, как говорится, «сорок сороков».

СПРАВКА «КП»

Сорок сороков - фразеологизм, обозначающий всю совокупность московских храмов, многочисленность церквей в старой Москве, а также большое количество чего-либо.

- Интересно, сколько, примерно, в среднем в каждом храме колоколов?

- Мне трудно так сразу сказать. Храмы же индивидуальные. Усреднять… Мы не привычные. Хотя, наверное, на Рождество в столице впервые зазвонят десятки новых колоколов.

Владимир Ресин во время посещения нового храма Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской в Москве, 2019 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вон оно что! Ещё мы с вами много общались с прихожанами, обедали с ними, с настоятелями храмов…

- Трапезы это были.

- Да. И, как я понял, уникальность программы состоит также еще и в том, что государственных дотаций здесь никаких нет, а все это создаётся на пожертвования верующих?

- Здесь - да, пожертвования верующих, и не только, а бюджетных денег - нет.

- Интересна еще оценка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вы давно с ним общались? Я знаю, что вы периодически встречаетесь.

- Да, недавно виделись - при освящении новых храмов. Вот он освящал на Лодочной храм и там выступал.

- Как Патриарх оценивает работу? Ну, я не хочу сказать – Ресина, там большой коллектив занят - и строителей, и проектировщиков (храмовый факультет даже есть). Как Его святейшеству оценивает вообще труд тех, кто занят святым делом?

- Очень высоко. Об этом он сказал в своей проповеди.

- Ясно. И, наверное, вы, как помощник Патриарха и советник мэра Москвы, имеете полное право поздравить слушателей, читателей «Комсомольской правды» и нас - с приближающимся светлым праздником.

- Я поздравляю всех - россиян, москвичей, гостей столицы и тех прихожан, которые в эти дни в новые храмы приходят, с Рождеством и - с возможностью прийти и провести Рождество рядом со своим домом. С праздником!

- Спасибо вам огромное. С наступившим также Новым годом. И Марту Яковлевну, свою супругу, обязательно поздравьте.

- Спасибо.

- И - здоровья!

- Передам.

КСТАТИ

В Русской православной церкви колокола делятся на три основные группы: большие (благовестники), средние (подзвонные) и малые (зазвонные) колокола.

На Рождество обычно звучат колокольные звоны, предназначенные для великих, двунадесятых и храмовых праздников. Слышны благовест и трезвон.

Согласно Уставу колокольного звона, на Рождество, удары совершаются в праздничный (большой) колокол.

(Из Церковного Устава колокольного звона)