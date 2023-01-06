Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Как известно, в соответствие с поручением Президента и указаниями Министра обороны России в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Но, очевидно, украинских националистов на передовой об этой инициативе Москвы не предупредили.

«Несмотря на соблюдение 6 января с 12.00 по московскому времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено 4 минометных обстрела российских позиций, в районе населенного пункта Белоголовка Луганской народной республики - 3 артиллерийских обстрела, а из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области - 8 артобстрелов.

Православные не собираются подставлять «вторую щеку» под осколки католиков и язычников.

- Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены, - подчеркнул Конашенков.

Представитель военного ведомства Игорь Конашенков также озвучил потери ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Донецком до 80, на Южно-Донецком более 50.

Он уточнил, что на Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника, а также уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в Херсонской области, пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красном Лимане, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50, пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа в Донецкой народной республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20, а в районе Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США.

Внесли свой вклад летчики истребительной авиацией ВКС России сбив самолет Су-25 воздушных сил Украины и бойцы противовоздушной обороны, которые уничтожили 5 беспилотников и 8 американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

360 - самолетов

199 - вертолетов

2839 - беспилотных летательных аппаратов

400 - зенитных ракетных комплексов

7437 - танков и других боевых бронированных машин

971 - боевая машина реактивных систем залпового огня

3783 - орудия полевой артиллерии и минометов

7951 - единица специальной военной автомобильной техники