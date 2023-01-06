Кто легко найдет работу, а кому надо держаться за место: Дан прогноз на 2023 год

Перспективные направления будут связаны с производством военно-промышленной продукции, в первую очередь нужны станочники, слесари-сборщики, инженеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так уж устроен человек: что бы ни происходило в этом мире бушующем, многие воспринимают смену календаря как сигнал к переменам в лучшую сторону. С целым списком новых надежд, в котором немалое место занимает работа. Так какие же профессиональные планы на этот год строят россияне? Мы спросили об этом у подписчиков KP.RU в соцсетях и вот к каким результатам пришли.

В опросе приняли участие более 9 тысяч человек, и 36% из них, по всей видимости, дорожат стабильностью и не собираются что-либо менять в своей трудовой биографии. Каждый двадцатый из опрошенных также останется на прежнем месте, при этом надеясь получить более высокую должность. Еще 7% все же поищут подработку, а 4% собираются просить у начальства повышения зарплаты. Каждый десятый респондент намеревается пройти курсы повышения квалификации, а каждый двадцатый — расширить или открыть свой бизнес. Поиском новой работы займутся 14 процентов наших респондентов.

- По нынешним временам 14 процентов граждан, которые собираются искать новую работу, это немного, - прокомментировал итоги опроса профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - В среднем у нас обороты рабочей силы в течение года могут доходить до 20 процентов от общей численности персонала. Это свидетельствует о том, что в условиях неопределенности люди предпочитают держать те позиции, которые имеются. Самый большой вывод — это то, что люди предпочитают стабильность. В 2023 году будет продолжение проблем, связанных с экономией граждан на покупках и услугах, которые не соответствуют их текущим задачам. Поэтому не будет дефицита кадров в общественном питании и туризме. Это же будет касаться дилерских центров по продаже дорогостоящей техники, автомашин - спецы, задействованные в этом, будут в меньшей степени востребованы. Кроме того, этот год, скорее всего, будет связан с сокращениями объемов строительства, потому что у людей не хватает денег для покупки квартир, ко всему прочему 2022 год был в этой сфере рекордным по вводу жилья, здесь рынок труда будет стабилизироваться. Перспективные направления будут связаны с производством военно-промышленной продукции, в первую очередь нужны станочники, слесари-сборщики, инженеры. Как всегда, нужны учителя и медики. В связи с развитием импортозамещения нужны будут кадры и в фармакологии. Традиционно будет не хватать людей в ЖКХ. В условиях, когда люди экономят, не покупают новое, а пытаются продлить сроки эксплуатации старого оборудования (того же холодильника или стиральной машины), будут востребованы ремонтники. И как всегда в мегаполисах сохранится высокая потребность в курьерах.

ОПРОС

Ваши профессиональные планы на 2023 год? (в процентах от проголосовавших)

- Буду искать новую работу — 14

- Поищу подработку — 7

- Буду просить повышения зарплаты — 4

- Планирую получить более высокую должность — 5

- Обучение/курсы повышения квалификации — 10

- Открою/расширю свой бизнес — 5

- Уволюсь и буду отдыхать — 4

- Ничего не буду менять — 36

- Пока не знаю - 15

Опрос проведен среди подписчиков «КП» в соцсетях. Участие приняли 9,1 тыс. чел.