Несмотря на объявление рождественского перемирия, киевский режим продолжил активные артиллерийские обстрелы. Фото: REUTERS

«ВТОРУЮ ЩЕКУ» НЕ ПОДСТАВИЛИ

Как известно, в соответствие с поручением Президента и указаниями Министра обороны России в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января был объявлен «режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине».

Несмотря на это, киевский режим продолжил активные артиллерийские обстрелы: на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено 4 минометных обстрела российских позиций, в районе населенного пункта Белоголовка Луганской народной республики - 3 артиллерийских обстрела, а из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области было 8 прилетов.

Наши православные воины не стали подставлять «вторую щеку» католикам и язычникам.

«Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ПРИШЛО ВРЕМЯ БРАТЬ НЬЮ-ЙОРК

Союзные силы в Донецкой Народной Республики продолжают штурм поселка городского типа Новгородское, что был переименован киевскими властями в Нью-Йорк. Сейчас по нацистам, засевшим в Нью-Йорке, активно бьют гаубицы, реактивная артиллерия и огнеметы.

Пока артиллерия перемалывает взводные опорные пункты, штурмовые группы врываются в окопы и блиндажи. Авиация поражает машины, которыми ВСУ пытается перебросить к передовой боеприпасы и резервы За последние сутки в Нью-Йорке наши воины уничтожили более 200 украинских националистов и наемников.

ПОЛЬСКИЙ ПРЕМЬЕР С КЛЕЙМОМ АНТИСЕМИТА

Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал премьер-министра Матеуша Моравецкого «крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ».

Тоже секрет Полишинеля... Насчет лиц ЛГБТ свечку не держали, а вот у могил бандеровцев Моравецкого с цветочками журналисты фотографировали частенько. Кстати, с Зеленским, как Макрон и Дуда, он ни разу при встрече не обнимался. А может, и правда антисемит?

БОЛЬШЕ ВСЕГО УКРАИНЦЕВ БЕЖАЛИ В РОССИЮ

В ООН подсчитали, сколько в Европу прибыло украинских беженцев – число уже превысило 7,9 миллиона человек. Среди лидеров, принявших украинцев - Россия, Польша и Германия. При чем Россия стала безоговорочным лидером. Наша страна приняла, обогрела и трудоустроила более 2,85 миллионов беженцев с Украины.

А вот соседка - Польша - рискнула принять к себе всего 1,5 миллиона украинцев. И тех уже начинает выдавливать обратно в украинскую армию. «Взаимная любовь» дошла уже до того, что группа польских гастролирующих художников рисует Зеленского на асфальте центральных площадей городов Испании, Польши, в Берлине в образе большого гнойного прыща, который вот-вот вскроется. Лицо Зеленского всем своим видом призывает поскорее выдавить себя с территории Европы.

Группа польских гастролирующих художников рисует Зеленского на асфальте центральных площадей Испании, Польши, Берлина в образе большого гнойного прыща Фото: социальные сети

ГЛАВА ГУР С ФАШИСТСКИМ ШТЫКОМ

Пользователи сети рассмотрели в руке главы Главного управления разведки ВСУ Кирилла Буданова немецкий штык-нож к винтовке системы Маузер К-98 времен Великой Отечественной войны. Этим дешевым образцом холодного оружие гитлеровского солдата Буданов на свой день рождения решил разрезать торт в виде карты России. Читатели заметили, что если бы Буданов бы имел хорошее военное образование, он бы знал, что штыки немецким солдатам запрещалось точить, и они являются колющим оружием. А еще обвинили его в дешевой пародии на Владимира Жириновского, который еще при жизни разрезал и раздал такой торт в виде Украины.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКАМ НАЦИСТОВ

Дмитрий Медведев прокомментировал отказ киевского режима присоединиться к рождественскому перемирию в своем телеграмм-канале: «Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители её отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства».

Без точных сравнений тоже не обошлось. Тех, кто не дал возможности православным украинцам сходить в церковь он назвал «свиньями, что не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности», их западных инструкторов «свинопасами», главу МИД ФРГ Анналену Бербок «малограмотной германской бабкой», а ее коллег «смотрящими по европейскому свинарнику» и «наследниками нацистов».

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