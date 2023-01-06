Герой спецоперации «Z» рядовой Еремеев сделал проход в минном поле

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

КОГДА И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Прапорщик Александр ОВЧИННИКОВ

Прапорщик Александр ОВЧИННИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Находясь на наблюдательном пункте под массированным артиллерийским обстрелом прапорщик Овчинников корректировал огонь артиллерии. В ходе боя Александр обнаружил и обеспечил поражение нескольких автомобилей противника, что перебрасывали штурмовые подразделения националистов к переднему краю, а затем обнаружил бронегруппу противника, что шла на наблюдательный пункт. Благодаря грамотным действиям и оперативной корректировке огня артиллерийских подразделений, боевая машина пехоты и танк противника были уничтожены. Продолжая вести наблюдение, Александр обнаружил подкрепления противника, который готовился перейти в атаку. Действуя мужественно и решительно, Овчинников также организовал огневое поражение противника, не давая ему наступать и прорвать рубеж обороны. Благодаря его отважным и решительным действиям удалось уничтожить наступающего противника».

СДЕЛАЛ ПРОХОД В МИННОМ ПОЛЕ

Рядовой Павел ЕРЕМЕЕВ

Рядовой Павел ЕРЕМЕЕВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения специальных задач рядовой Павел Еремеев прокладывал безопасный маршрут сквозь минные заграждения противника, для дальнейшего наступления на его позиции. Проводя разминирование, был ранен в левую руку близким разрывом мины «Лепесток». После оказания первой медицинской помощи, продолжил ведение воздушной разведки с применением беспилотника. Вскрыв замаскированную позицию противника, где занимали оборону пять украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием, оперативно передал координаты на пункт управления. Не покидая позиции корректировал огонь артиллерии, что позволило уничтожить боевиков. По проделанному рядовым Еремеевым проходу подразделения Вооруженных Сил России перешли в наступление и взяли штурмом опорный пункт противника, не понеся потерь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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