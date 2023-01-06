Наташа Королева уехала из России

Наташа Королева с мамой Людмилой порывай (слева, в красном) и другими родственниками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева покинула Россию. Певица встречает Рождество с мамой Людмилой Порывай, которая открыто поддерживает Украину.

Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай всегда были близки. На днях певица улетела к пожилой родительнице в Майами, чтобы там встретить Рождество.

"Наступает Рождество, праздник, который я очень люблю и особенно почитаю. А любовь к этому празднику мне привила моя прабабушка, которая, несмотря ни на какие запреты советского времени, передала нам традицию празднования в кругу семьи. Невзирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой", - написала Наталья.

Она разместила семейное фото. В кадре звезда позирует с мамой-пенсионеркой, сестрой Русей, ее мужем и дочкой.

"Как важно и дорого сохранять то, что порою, кажется, исчезает в ежедневной суете современного мира, когда многие уже не хранят фотографии в альбомах, а поздравительные открытки массово пересылают в сообщениях. Такое счастье, закрыть на время суету на ключ, и просто побыть дочерью, женой и мамой, в кругу своей семьи в праздник, который рождает в нас веру, надежду и любовь", - написала под снимком 49-летняя исполнительница.

Правда, неизвестно, присутствовал ли на семейном вечере супруг артистки Сергей Глушко. Он изначально озвучил свою патриотичную позицию в адрес России. Из-за этого теща от него отписалась в соцсетях.

Отметим, Порывай переехала в Америку в середине 90-х. Здесь она повстречала бизнесмена Игоря Эльперина, владеющего сетью ресторанов и магазинов, а также фирмой такси. Мать Королевой вышла замуж за состоятельного вдовца. "Он потерял жену, я - мужа, нам за 50, и, казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже 20 с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное, найти свою половинку", - откровенничала 76-летняя пенсионерка.

Женщина владеет в США несколькими квартирами. Помимо всего прочего в Штатах Порывай получает минимальные пособия от государства. "В Америке получаю пенсию. Хоть я ни одного дня не работала, у меня пенсия - 600 долларов - по старости", - хвасталась женщина.