Сногсшибательна: 51-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева улетела от московских морозов в теплые края. Телеведущая выбрала для отдыха Оман – направление, пока еще не слишком разведанное российскими туристами. В отпуск блондинка отправилась одна, без мужа, хоккеиста Игоря Макарова, и дочки Маши.

В соцсетях Лера делится яркими кадрами из страны, где даже зимой лето. Сфотографировалась телеведущая и на пляже. Лера разместила на своей странице снимок, на котором она позирует в ярко-голубом бикини. Стройная фигура, тонкая талия и длинные ноги: форме 51-летней Кудрявцевой можно только позавидовать.

Лера разместила на своей странице снимок, на котором она позирует в ярко-голубом бикини. Фото: соцсети.

А ведь еще недавно Лера жаловалась своим подписчикам, что слишком налегала на новогодние угощения. Телеведущая говорила, что пустилась во все тяжкие и не может отказать себе во вкусных салатиках и сладостях.

«Вот сейчас съела селедку под шубой, оливье и торт „Наполеон“. Гори хата, гори и сарай. Дома два холодильника забиты салатами и всякой всячиной, оставшейся с Нового года. Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь — съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», - рассказывала Лера.

Но, похоже, не в коня корм: глядя на телеведущую, даже не верится, что она действительно все праздники объедалась, а не сидела на жесткой диете. При росте в 167 сантиметров ее вес уже много лет держится на отметке в 50 килограммов. Лера уверяет, что не сидит на строгих диетах, ей просто очень повезло с обменом веществ. Секрет ее стройности кроется в быстром метаболизме и активном режиме дня. При этом Кудрявцева все-таки старается избегать вредных продуктов. Она не ест фастфуд, полуфабрикаты, консервы, снеки и не пьет газировку. Заниматься спортом Лера не любит, хотя она замужем за спортсменом.

Телеведущая отдыхает в Омане. Фото: соцсети.

Лишний вес Кудрявцева набрала лишь раз в жизни – при беременности. После родов она быстро скинула 18 килограммов. Для этого Лера питалась свежими фруктами, постным продуктами и старалась больше гулять.

«Я на работе ничего не ем. Ужасно питаюсь на самом деле. Хотя пытаюсь. Я сдала „генетику“, там было написано черным по белому, что мне нельзя глютен. А я вообще без него не могу. Я так люблю хлеб, сладкое, макароны», - рассказывала она.