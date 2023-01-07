Валерия Ланская рассказала, как сын после развода принял ее молодого возлюбленного

Валерия Ланская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В декабре звезда мюзиклов Валерия Ланская сообщила, что развелась с мужем – режиссером Стасом Ивановым. Супруги прожили вместе семь лет, в браке у них родился сын Артемий. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях со своим коллегой по Московскому театру оперетты Эдгаром Голосным. 31-летний артист балета младше примы на четыре года.

Валерия рассказала, что они с бывшим мужем приложили немало усилий, чтобы сын как можно меньше пострадал от развода родителей. Артистка призналась, что они много говорили с мальчиком и подчеркивали, что по-прежнему очень любят его. Звездные родители как могли объяснили Артемию причины своего развода.

«Говорили, как мы его любим и всегда будем его родителями», - рассказала Ланская в интервью журналу «7 Дней».

По словам Валерии, Эдгар очень быстро нашел общий язык с ее сыном.

«По утрам вместе делают зарядку. Эдгар также помогает возить сына в школу и на другие занятия. У нас дома теплая атмосфера, мы настоящая семья!» - отметила артистка.

Валерия Ланская с любимым мужчиной Эдгаром Голосным. Фото: пресс-служба мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

Благодаря беседам с родителями мальчик понял, что появление в доме Голосного не помешает его отношениям с отцом Стасом Ивановым. Артемий осознал, что папа его любит и не прекратит с ним общение. Сын Ланской понимает, что защищен и любим, несмотря на разрыв родителей.

С режиссером Стасом Ивановым актриса жила в браке с 2015 года. Бывший муж Валерии 40-летний Стас Иванов снял картины «Папа в законе», «Черная река», «Конец невинности», «Немцы». О причинах расставания с супругом Ланская не рассказывает и только говорит, что после развода Стас тоже нашел свое счастье.

У Ланской очень насыщенный рабочий график. Участница девятого сезона «Ледникового периода» много тренировалась в паре со своим партнером по шоу Романом Костомаровым. Кроме того, Валерия активно снимается в кино и преподает в ГИТИСе. При таком распорядке дня свободного времени у нее не так уж и много. Но актриса все равно старается уделять своему сыну максимум внимания. Воспитывать Артемия ей помогают няни и любимый мужчина.